Бумаги TCS Group привлекательны для покупки - БКС Экспресс

Бумаги TCS Group привлекательны для покупки на текущих уровнях, считает аналитик БКС Экспресс Валерий Емельянов.

Эксперт указывает на ряд позитивных факторов в пользу идеи:

- "TCS Group имеет банковскую лицензию, входит в Индекс финансов наряду с другими банками и публикует отчеты по банковской форме, но по структуре выручки она ближе к финтехам, - отмечает Емельянов. - На долю кредитов у TCS Group приходится менее 50% оборота, и рынок это учитывает, оценивая компанию дороже, чем классический банк, но дешевле, чем IT-сектор. Это сдвигает цену комфортной покупки вверх".

- Более чем за 10 лет работы на рынке TCS Group вырастила целое поколение клиентов, которые получили свой первый опыт общения с банками именно в ее приложении, и степень лояльности этих людей очень высока, подчеркивает аналитик. Хотя в плане качества у TCS Group сейчас много достойных конкурентов, оттока пользователей в ее сервисах почти не бывает: каждый квартал новый рекорд по числу клиентов. Сейчас это порядка 23 млн человек.

- В отличие от Сбера, который уже доминирует на рынке по всем ключевым показателям (активы, портфель кредитов, число карт, выручка), у TCS Group, на взгляд Емельянова, есть много пространства для роста - можно попросту "отжимать" долю у конкурентов. Перетекание клиентов в портфель TCS Group может длиться годами, полагает стратег БКС. У компании чуть более 6 млн активных пользователей (ежедневно активных).

- Секрет успеха TCS Group - это отсутствие офисов, подчеркивается в комментарии. Это дает огромное преимущество перед конкурентами. "Рентабельность собственного капитала даже в худшие годы была вдвое выше, чем у Сбера, не говоря уже о других, - указывает эксперт. - На каждого своего сотрудника TCS тратит в среднем в 1,5 раза меньше, чем крупные банки. Компания буквально экономит деньги своих акционеров, постоянно реинвестируя их в успешные продукты и наращивая охват".

- TCS Group, по оценкам Емельянова, дешевле аналогов - это самый неочевидный пункт, учитывая, что TCS Group имеет одни из самых высоких мультипликаторов на рынке. "Но тут смотря с чем сравнивать, - уточняет стратег БКС Экспресс. - По P/E она немногим дороже HeadHunter, а по P/B дешевле Северстали. Поскольку в России у компании прямых аналогов нет, стоит посмотреть на зарубежные бумаги. Так, TCS Group по коэффициенту стоимость/прибыль сейчас в 1,5 раза дешевле американского Fiserv и бразильского Nu Holding. Это большой и не вполне оправданный дисконт".

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