Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро после завершения налоговых выплат июня

Москва. 29 июня. Доллар США и евро растут на Московской бирже днем в четверг, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность под налоговые перечисления июня.

Курс доллара США составил 87,2 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 95,46 руб./EUR1, подорожав на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 97,6 копейки - до 90,92 руб. Курс китайского юаня поднялся на 11,6 копейки - до 12,02 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет в основных валютных парах днем в четверг после завершившегося накануне налогового периода июня. На среду, 28 июня, пришелся единый день уплаты налогов, в бюджет были перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы.

Давление на рубль оказывает ухудшение настроений на глобальном рынке и нежелание инвесторов рисковать, обусловленное рисками продолжения активного ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков.

Негативным фактором для рынков стали "ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре.

Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, сообщил также он. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) опустится к целевому уровню Федрезерва в 2% раньше 2025 года.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступавшая на том же мероприятии, заявила, что европейский центробанк с высокой вероятностью повысит ставку в июле, отметив при этом, что решения принимаются на каждом заседании отдельно и зависят от поступающих статданных. "Мы хотим удерживать ставки на высоком уровне до тех пор, пока не убедимся, что инфляция устойчиво движется к цели в 2%", - сказала она.

"Российская валюта продолжает снижаться по отношению к доллару США. Сегодня рубль торгуется в районе 87 за доллар. Снижение рубля ускорилось после окончания налогового периода, а также на фоне возможных спекулятивных покупок валюты на фоне сильной статистики, которая указывает на рост спроса, а значит, и рост импорта. Кроме того, нефть пока не подает заметных признаков к росту. Ужесточение монетарных политик мировыми ЦБ негативно влияет на спрос на энергоресурсы и другие сырьевые товары", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Рубль вновь пытался укрепиться в утренние часы, но днем уже существенно слабел против основных конкурентов. Ухудшение торгового баланса и повышенный спрос на конвертацию частных средств остаются главными факторами давления на российскую валюту, которые помешали россиянину укрепиться. Вероятно, что впереди нас ждут отметки 86,0-87,0 по доллару и 95,0-96,0 по евро, где и можно будет рассматривать варианты коррекции. Впрочем, поводом для разворота также может стать политика ЦБ РФ. Накануне зам. председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что регулятор может повысить ставку на ближайшем заседании. "Ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную", - заявил он. Заботкин отметил расширение внутреннего спроса и рост кредитования, что может стать поводом для рассмотрения вопроса повышения ставки для сдерживания инфляции", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Цены на нефть начали расти днем в четверг, инвесторы реагируют на обнародованные накануне данные о резком сокращении запасов в США и оценивают заявления представителей центробанков.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,28% - до $74,22 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,23% - до $69,73 за баррель.

По итогам торгов в среду Brent выросла в цене на 2,5%, WTI - на 2,8%.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 9,6 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали менее существенное снижение - на 4,8 млн баррелей.

Однако подъем нефтяных котировок сдерживают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды - 7,87%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.