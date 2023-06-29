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29 июня 2023 года 16:03
"Финам" понизил рейтинг акций Ростелекома до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций "Ростелекома" с "покупать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 75,2 руб. для обыкновенных акций и 73,9 руб. - для привилегированных. Потенциал роста обыкновенных акций составляет 3%, потенциал снижения "префов" - 1,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции "Ростелекома" достигли нашей целевой цены, присвоенной 24 апреля, принеся инвесторам доход 15%. В связи с опережающим ростом цены акций "Ростелекома" в мае и июне мы понижаем их рейтинг до "держать", - пишет аналитик Леонид Делицын. "Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний, присутствующая во всех сегментах российского рынка услуг связи, подчеркивается в комментарии. Компания с непреодолимым для конкурентов отрывом лидирует на рынках ШПД и цифрового телевидения, входит в число крупнейших игроков рынков информационной безопасности и облачных услуг. Драйвером долгосрочного роста является курс государства на построение суверенной цифровой экономики. Компания имеет возможность выплатить дивиденды по итогам 2022 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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