"Финам" понизил рейтинг акций Ростелекома до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Ростелекома" с "покупать" до "держать", сохраняя целевую цену на уровне 75,2 руб. для обыкновенных акций и 73,9 руб. - для привилегированных. Потенциал роста обыкновенных акций составляет 3%, потенциал снижения "префов" - 1,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции "Ростелекома" достигли нашей целевой цены, присвоенной 24 апреля, принеся инвесторам доход 15%. В связи с опережающим ростом цены акций "Ростелекома" в мае и июне мы понижаем их рейтинг до "держать", - пишет аналитик Леонид Делицын.

"Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний, присутствующая во всех сегментах российского рынка услуг связи, подчеркивается в комментарии. Компания с непреодолимым для конкурентов отрывом лидирует на рынках ШПД и цифрового телевидения, входит в число крупнейших игроков рынков информационной безопасности и облачных услуг. Драйвером долгосрочного роста является курс государства на построение суверенной цифровой экономики. Компания имеет возможность выплатить дивиденды по итогам 2022 года.

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