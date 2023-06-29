"Финам" понизил рейтинг GDR "Мать и дитя" до "на уровне рынка"

"Финам" понизил рейтинг GDR "Мать и дитя" (MD Medical Group) с "лучше рынка" до "на уровне рынка", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сектор здравоохранения традиционно считается "тихой гаванью" в периоды геополитической турбулентности и экономических спадов, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - На российском фондовом рынке он крайне узок и представлен всего несколькими компаниями, среди которых считаные единицы имеют приемлемую биржевую ликвидность. Глобальные депозитарные расписки "Мать и дитя"находятся на первом уровне листинга Мосбиржи. Рыночная капитализация компании составляет порядка 48,9 млрд рублей ($580 млн). В силу ограниченности масштабов сектора на российском рынке и небольшой по меркам мирового рынка величины компании мы не видим возможностей для адекватной оценки "Мать и дитя" сравнительным методом. В октябре 2022 года мы присвоили бумаге рейтинг "лучше рынка" без указания целевой цены. С тех пор бумага принесла доходность в размере 49% и в полной мере оправдала рейтинг".

Вместе с тем, с учетом неблагоприятной ситуации с демографией, эксперт "Финама" полагает, что стремительный рост бумаг компании несколько опередил фундаментальные реалии, поэтому рейтинг инструмента понижен с "лучше рынка" до "на уровне рынка".

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