Фундаментальный потенциал дальнейшего ослабления рубля пока сохраняется - "Велес Капитал"

Фундаментальный потенциал дальнейшего ослабления рубля пока сохраняется, полагает эксперт "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Фундаментально рубль может слабеть из-за совокупности таких факторов, как давление на сальдо торгового баланса в условиях санкций, премия за риск на фоне последних внутриполитических событий, а также спрос на валюту в рамках процесса реализации российских активов зарубежными инвесторами, - пишет аналитик. - Однако, по всей видимости, любой из негативных факторов начинает проявляться гораздо заметнее, как только с биржевого рынка уходят экспортеры с предложением валюты. Именно низкая ликвидность биржевого рынка, в особенности после завершения налогового периода, способствует усилению волатильности, которую мы видим сейчас. При этом колебания курса в условиях низкой ликвидности не всегда объективно отражают фундаментальную ситуацию".

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