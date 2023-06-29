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29 июня 2023 года 14:07
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Edison International с целью $72,19
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Edison International с целью $72,19 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: $67,34, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания выглядит на 20% дешевле аналогов по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023-2024 годы. Дивидендная доходность эмитента одна из наиболее высоких в отрасли. При среднем по сектору значении 3,5% доходность его бумаг на горизонте NTM, по нашим оценкам, может составить 4,4%", - отмечают эксперты. "С технической точки зрения акции двигаются в рамках локального восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $67,34 риск на портфель составит 0,1%", - указывают в "Финаме". Edison International - американский электроэнергетический холдинг, который обслуживает около пяти млн потребителей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-EDISON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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