"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Edison International с целью $72,19 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,5%, стоп-приказ: $67,34, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания выглядит на 20% дешевле аналогов по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023-2024 годы. Дивидендная доходность эмитента одна из наиболее высоких в отрасли. При среднем по сектору значении 3,5% доходность его бумаг на горизонте NTM, по нашим оценкам, может составить 4,4%", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках локального восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $67,34 риск на портфель составит 0,1%", - указывают в "Финаме".

Edison International - американский электроэнергетический холдинг, который обслуживает около пяти млн потребителей.

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