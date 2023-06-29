"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Carnival

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций круизного оператора Carnival Corp. с прогнозной стоимостью $19 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Мы ожидаем дальнейшее восстановление финансовых результатов компании после снятия карантинных ограничений и переноса инфляции издержек на потребителя", - отмечают эксперты.

Обращают внимание аналитики и на возможные риски: продление карантинов на срок существенно более года; риски дефолта, рефинансирования и ликвидности (в ближайшие два года маловероятны из-за большого объема денежных средств); налоговые риски (эффективная ставка налога на прибыль 2%); изменение предпочтений клиентов; рост цен на нефть (компания не хеджирует цены на топливо) и сырье.

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