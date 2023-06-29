Brent - $73,6 за баррель

Dow Jones и S&P 500 снизились в среду, Nasdaq увеличился. Азиатские рынки акций опускаются н атогах в четверг, исключение составляет Япония. Цены на нефть опускаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, в то время как Nasdaq увеличился.

Негативным фактором для рынка стали "ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре.

Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, сообщил также он. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) опустится к целевому уровню Федрезерва в 2% раньше 2025 года.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

Цена акций General Mills Inc. (SPB: GIS) упала на 5,2% по итогам торгов в среду. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в четвертом квартале 2023 финансового года, который закончился 28 мая, сократил чистую прибыль на четверть, при этом выручка не дотянула до прогноза.

Котировки бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) снизились на 1,8%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 0,2%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1,9%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 1,7% и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,6%. Причиной этого стали сообщения СМИ, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.

Кроме того, подешевели акции страховщиков Travelers Cos. (SPB: TRV) и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - соответственно на 2,5% и 1,7%, ритейлера Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 2,3%, фармацевтических компаний Merck & Co. (SPB: MRK) и Amgen (SPB: AMGN) - на 0,8% и 0,6% соответственно.

В то же время цена акций Virgin Galactic (SPB: SPCE) подскочила на 9,2% в ожидании первого организуемого компанией коммерческого полета в космос, который назначен на 29 июня.

Стоимость бумаг Circor International выросла на 4,3% (до $53,68) после того, как инвестфирма Arcline Investment Management сделала конкурирующее предложение о покупке производителя насосов. Она готова заплатить по $57 за акцию Circor, в то время как ранее другая инвесткомпания KKR & Co. предлагала $51.

Существенно подорожали акции круизных операторов Carnival Corp. (SPB: CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings - соответственно на 8,8% и 7,6%.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 74,08 пункта (на 0,22%) и составил 33852,66 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 1,55 пункта (на 0,04%) - до 4376,86 пункта.

Между тем индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 36,08 пункта (на 0,27%) и завершил сессию на отметке 13591,75 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в четверг, исключение составляет японский индикатор.

Давление на рынки оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, в очередной раз подтвердившего, что американский ЦБ не завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. В ходе форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре в среду Пауэлл сказал, что большинство руководителей ФРС видят возможность еще как минимум двух повышений базовой ставки.

Рынки акций Китая и Гонконга снижаются в четверг в отсутствии новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,4%.

В лидерах снижения в Китае - акции технологических компаний, в том числе Inspur Electronic (-5,8%), Talkweb Information (-4,6%), Hongbo (-2,2%).

Накануне стало известно, что что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.

В Гонконге дешевеют акции Wuxi Biologics (-5,4%), Li Ning (-5,6%), Budweiser Brewing (-4,6%), Anta Sports (-4,3%), Meituan (SPB: 3690) (-2,1%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,2% в ходе торгов на фоне позитивных статданных.

Темпы роста розничных продаж в Японии в мае ускорились до 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. В апреле, согласно пересмотренным данным, этот показатель увеличился на 5,1%, а не на 5%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение темпов роста в мае до 5,4%.

Розничные продажи в Японии увеличиваются 15-й месяц подряд благодаря полной отмене карантинных ограничений.

Индекс потребительского доверия, согласно данным правительства Японии, в июне вырос до максимальных с января 2022 года 36,2 пункта с 36 пункта месяцем ранее.

Котировки акций японских чип-мейкеров растут благодаря позитивной отчетности их американского конкурента - Micron Technology (SPB: MU). Стоимость бумаг Advantest выросла на 2,7%, Tokyo Electron - на 2,9%, Micronics Japan - на 2,4%.

Акции южнокорейского производителя чипов памяти SK Hynix Inc. подорожали на 1,8%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,2% на торгах в четверг, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%.

Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $73,57 за баррель, что на $0,46 (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $1,77 (2,5%), до $74,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,39 (0,56%), до $69,17 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов повысилась на $1,86 (2,8%), до $69,56 за баррель.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 9,6 млн баррелей - до 453,69 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали менее существенное снижение - на 4,8 млн баррелей.

"Сокращение запасов в США обусловлено в основном увеличением экспорта нефти, - отмечает главный аналитик DTN Трой Винсент, слова которого приводит Market Watch. - Оно происходит, несмотря на снижение активности американских НПЗ".

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю увеличились на 1,21 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на форуме ЕЦБ в Синтре в среду, что большинство руководителей американского Центробанка видят возможность еще как минимум двух повышений базовой ставки.