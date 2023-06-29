"БКС МИ" рекомендует держать акции VF

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции американского производителя и дистрибьютора модной одежды, обуви и сопутствующих товаров V.F. Corp., сообщается в обзоре аналитиков.

"Перебои в цепочках поставок по-прежнему сказываются на компании и замедляют рост выручки некогда популярного бренда Vans. В последнее время в оптовом сегменте запасы снизились. Недавно VF отчиталась за финансовый 4К23: прибыль не-GAAP снизилась до $0,17 с $0,45 годом ранее, но превысила консенсус ($0,14); выручка упала на 3% (до $2,7 млрд). Эмитент понизил квартальный дивиденд на 40%, что дало ему средства на проведение маркетинговых кампаний и погашение долга. Менеджмент понизил прогноз выручки и прибыли не-GAAP на 2024 финансовый год, - отмечают эксперты. - Нам нравятся планы менеджмента сфокусироваться на развитии бренда Vans и решении логистических проблем, но на разворот потребуется не один квартал. В долгосрочной перспективе компания, на наш взгляд, сможет нарастить выручку и рентабельность".

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