.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром поднялся к 2800п по индексу МосБиржи во главе с "Магнитом" на фоне ослабления рубля
.
ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 7,1%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 7,1%, после 5,2% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 5,1%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 1,8%
 
Рост ВВП РФ в мае ускорился до 5,4% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в мае 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,4% в годовом сравнении после повышения в апреле на 3,4%, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в...
 
Рост реальных зарплат достиг рекорда за пять лет
Рост реальных зарплат в апреле достиг рекорда за пять лет, это соотносится с историческим минимумом по безработице и подтверждает дефицит кадров, пишут "Ведомости". Рост реальных зарплат россиян - т. е. скорректированных на инфляцию - в апреле...
 
Пострадавшим от телефонных мошенников предложили компенсировать убытки
Правительство предложило усовершенствовать механизм возврата денежных средств, добровольно переданных гражданами мошенникам или похищенных со счетов. Поправки планируется внести в закон "О национальной платежной системе", пишут "Известия". Как...
 
29 июня 2023 года 11:35

Рынок акций РФ утром поднялся к 2800п по индексу МосБиржи во главе с "Магнитом" на фоне ослабления рубля

Москва. 29 июня. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, индекс МосБиржи поднялся до 2800 пунктов на фоне ослабления рубля, лидируют акции "Магнита" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2799,55 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1009,68 пункта (-0,5%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар поднялся до 87,18 рубля (+0,81 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+4,8%, до 5147 рублей), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +0,7% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы" ), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил вечером в среду, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей за акцию. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Росстат сообщил накануне вечером, что рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года продолжился на фоне низкой базы и ускорился до 7,1% в годовом выражении после повышения на 5,2% в апреле 2023 года. В марте 2023 года рост показателя составил 1,2% в годовом сравнении после спада на 1,7% в феврале и на 2,4% в январе. Динамика индекса в мае этого года оказалась лучшей с февраля 2022 года, отметили в статистическом ведомстве. За январь-май 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в мае 2023 года оказались заметно лучше ожиданий опрошенных "Интерфаксом" в начале июня аналитиков: они прогнозировали рост промпроизводства РФ в мае на 5,1%.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг рынок акций РФ может продолжить рост на фоне подросших цен на нефть и ослабления рубля. Перспектива повышения ставки ЦБ РФ 21 июля маячит все сильнее, но в рыночные цены это уже заложено, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ общая картина не меняется: по-прежнему актуален среднесрочный восходящий тренд к отметке 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Тем не менее, наблюдаемая слабость рубля может стать важным фактором, который заставит ЦБ РФ на очередном заседании поднять ключевую ставку. Это может быть негативно воспринято рынком. В США также очень высокая вероятность повышения ставки в июле на 25 б.п. (до 5,5% годовых), что в целом не добавляет оптимизма рынку, который в июле может показать более интересные уровни для покупок, полагают эксперты.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, волатильность в отдельных секторах рынка акций РФ говорит о том, что местные инвесторы не готовы поддерживать долгосрочную тенденцию роста. Плюс к этому представители ЦБ РФ уже намекают о повышении ставки.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг может продолжить движение к отметке 2800 пунктов, однако завершение торгов произойдет ниже этого уровня.

Основной риск - это слабость нефтяных котировок, которая может быть компенсирована дешевеющим рублем по отношению к доллару. Таким образом, вероятно, в списке лидеров могут вновь оказаться бумаги "Сургутнефтегаза". Не исключено продолжение роста акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) и "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ), для бумаг "Магнита" позитивом вступают новости о том, что компания увеличила предложение о покупке собственных акций у инвесторов из недружественных стран практически в 3 раза. Под давлением должны быть бумаги "Норникеля" ввиду сильного снижения цен на палладий и медь, полагает аналитик.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,3%), просели Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,04%).

Негативным фактором для рынка стали очередные "ястребиные" заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре. Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

Крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 38%. Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта - до 10,1%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%).

Давление на рынки акций Китая и Гонконга оказывает отсутствие новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.

На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают после подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,59 за баррель (-0,7% и +2,5% в среду), августовская цена WTI - $69,17 за баррель (-0,6% и +2,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали в среднем снижения запасов нефти всего на 4,8 млн баррелей. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 1,757 млн баррелей.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+12,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+7,9%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+7,9%), ПАО "Пабрау-Дюрсо" (+5,7%).

Подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-5,7% и -5,2% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,44 млрд рублей (из них 2,66 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 1,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 762,72 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 июня 2023 года 11:58
"БКС МИ" рекомендует держать акции VF
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции американского производителя и дистрибьютора модной одежды, обуви и сопутствующих товаров V.F. Corp., сообщается в обзоре аналитиков. "Перебои в цепочках поставок по-прежнему сказываются на компании и замедляют рост выручки некогда...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 11:34
Минфин, вероятно, вернется к размещению классических ОФЗ после заседания ЦБ РФ в июле - Freedom Finance Global
Минфин РФ, вероятно, вернется к практике размещения классических ОФЗ после ожидаемого ужесточения монетарной политики ЦБ РФ по итогам июльского заседания, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "28 июня на аукционе Минфина были размещены облигации федерального...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 11:11
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Apple - БКС Экспресс
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Apple Inc., считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов. "Бумаги технологического гиганта с начала года набрали уже около 47%, против роста индекса широкого рынка на 14%. После заявлений главы ФРС на форуме центральных банков в Португалии о том, что...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 10:51
"Финам" снизил рейтинг бумаг "Мать и дитя" до "на уровне рынка"
"Финам" понизил рейтинг бумаг "Мать и дитя" (MD Medical Group) с "лучше рынка" до "на уровне рынка" на фоне опережения динамикой котировок GDR эмитента фундаментальных реалий, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Сектор здравоохранения традиционно считается "тихой гаванью" в периоды...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 10:32
Котировки ОФЗ, вероятно, будут консолидироваться около текущих уровней в четверг - ПСБ
тировки рублевых гособлигаций, вероятно, будут консолидироваться около достигнутых уровней на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Эксперт также отмечает, что для 10-летних ОФЗ актуальным остается диапазон доходности 10,6-10,8% годовых. Возможное...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 10:19
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США, закрытие реестра "МТС", а также ГОСА "ТГК-1" и En+: - Незавершенные продажи на рынке недвижимости США в мае; - Закрытие реестра...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 10:08
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Ренессанс Страхование
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций группы "Ренессанс Страхование" на фоне привлекательной потенциальной дивидендной доходности, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Ранее менеджмент эмитента отмечал, что может вернуться к совету директоров с...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 09:56
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 29 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
29 июня 2023 года 09:54
Индекс Мосбиржи закроет торги в четверг, скорее всего, ниже 2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может продолжить движение к отметке 2800 пунктов на торгах в четверг, однако завершение фондовой сессии, скорее всего, пройдет ниже данного уровня, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Основной риск - это слабость нефтяных котировок, которая может быть...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 09:41
Возможно ослабление рубля до уровня 87 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ
Возможно инерционное сдержанное ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 87 руб./$1 в ближайшее время, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Волатильность на валютном рынке Московской биржи вновь увеличилась, при этом торговая активность долларом с расчетами...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 09:32
Шансы подъема ставки ЦБ РФ в июле выросли - БКС Экспресс
Шансы на повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 21 июля 2023 года увеличились, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Прошедшее снижение курса рубля может выступить важным фактором, который заставит ЦБ РФ на следующем заседании 21 июля 2023 года...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 09:19
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям FedEx с прогнозной ценой $310
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям FedEx Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $310 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции FedEx обладают потенциалом для роста благодаря принятым мерам...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 09:09
Вероятно сохранение высокой волатильности на рынке нефти в ближайшее время - БКС Экспресс
Вероятно сохранение высокой волатильности на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Ценам на нефть в среду удалось отыграть просадку предыдущего дня, в том числе за счет неплохой статистики от EIA. Запасы нефти в США снижаются, преимущественно...    читать дальше
.
29 июня 2023 года 09:00
Рубль слегка снижается относительно доллара, стабилен к юаню на фоне завершения налогового периода
Москва. 29 июня. Доллар США немного подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль слегка снижается на фоне завершения налогового периода и неопределенности на мировых рынках капитала.    читать дальше
.
28 июня 2023 года 19:50
Рубль в среду упал к доллару и евро на фоне завершения налоговых выплат июня
Москва. 28 июня. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность под налоговые перечисления июня.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.