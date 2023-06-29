Рынок акций РФ утром поднялся к 2800п по индексу МосБиржи во главе с "Магнитом" на фоне ослабления рубля

Москва. 29 июня. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, индекс МосБиржи поднялся до 2800 пунктов на фоне ослабления рубля, лидируют акции "Магнита" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2799,55 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1009,68 пункта (-0,5%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар поднялся до 87,18 рубля (+0,81 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+4,8%, до 5147 рублей), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +0,7% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы" ), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщил вечером в среду, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей за акцию. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Росстат сообщил накануне вечером, что рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года продолжился на фоне низкой базы и ускорился до 7,1% в годовом выражении после повышения на 5,2% в апреле 2023 года. В марте 2023 года рост показателя составил 1,2% в годовом сравнении после спада на 1,7% в феврале и на 2,4% в январе. Динамика индекса в мае этого года оказалась лучшей с февраля 2022 года, отметили в статистическом ведомстве. За январь-май 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в мае 2023 года оказались заметно лучше ожиданий опрошенных "Интерфаксом" в начале июня аналитиков: они прогнозировали рост промпроизводства РФ в мае на 5,1%.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг рынок акций РФ может продолжить рост на фоне подросших цен на нефть и ослабления рубля. Перспектива повышения ставки ЦБ РФ 21 июля маячит все сильнее, но в рыночные цены это уже заложено, полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ общая картина не меняется: по-прежнему актуален среднесрочный восходящий тренд к отметке 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Тем не менее, наблюдаемая слабость рубля может стать важным фактором, который заставит ЦБ РФ на очередном заседании поднять ключевую ставку. Это может быть негативно воспринято рынком. В США также очень высокая вероятность повышения ставки в июле на 25 б.п. (до 5,5% годовых), что в целом не добавляет оптимизма рынку, который в июле может показать более интересные уровни для покупок, полагают эксперты.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, волатильность в отдельных секторах рынка акций РФ говорит о том, что местные инвесторы не готовы поддерживать долгосрочную тенденцию роста. Плюс к этому представители ЦБ РФ уже намекают о повышении ставки.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг может продолжить движение к отметке 2800 пунктов, однако завершение торгов произойдет ниже этого уровня.

Основной риск - это слабость нефтяных котировок, которая может быть компенсирована дешевеющим рублем по отношению к доллару. Таким образом, вероятно, в списке лидеров могут вновь оказаться бумаги "Сургутнефтегаза". Не исключено продолжение роста акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) и "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ), для бумаг "Магнита" позитивом вступают новости о том, что компания увеличила предложение о покупке собственных акций у инвесторов из недружественных стран практически в 3 раза. Под давлением должны быть бумаги "Норникеля" ввиду сильного снижения цен на палладий и медь, полагает аналитик.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,3%), просели Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,04%).

Негативным фактором для рынка стали очередные "ястребиные" заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре. Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

Крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 38%. Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта - до 10,1%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%).

Давление на рынки акций Китая и Гонконга оказывает отсутствие новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.

На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают после подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,59 за баррель (-0,7% и +2,5% в среду), августовская цена WTI - $69,17 за баррель (-0,6% и +2,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали в среднем снижения запасов нефти всего на 4,8 млн баррелей. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 1,757 млн баррелей.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+12,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+7,9%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+7,9%), ПАО "Пабрау-Дюрсо" (+5,7%).

Подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-5,7% и -5,2% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,44 млрд рублей (из них 2,66 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 1,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 762,72 млн рублей на акции "Газпрома").