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Главная / Мнения аналитиков / Минфин, вероятно, вернется к размещению классических ОФЗ после заседания ЦБ РФ в июле - Freedom Finance Global
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29 июня 2023 года 11:34
Минфин, вероятно, вернется к размещению классических ОФЗ после заседания ЦБ РФ в июле - Freedom Finance Global
Минфин РФ, вероятно, вернется к практике размещения классических ОФЗ после ожидаемого ужесточения монетарной политики ЦБ РФ по итогам июльского заседания, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "28 июня на аукционе Минфина были размещены облигации федерального займа с переменным купоном на сумму в 57,3 млрд руб. при спросе в 250 млрд. ОФЗ-ПК выпуска 29024 с датой погашения 18 апреля 2035 года были проданы при цене отсечения 95,89% от номинала и средневзвешенной цене 95,955% от номинала, - отмечает эксперт. - Вероятно, ведомство отказалось от выпуска своих классических долговых инструментов из-за повышенного спроса на облигации с переменным купонным доходом на фоне ожидания повышения Банком России ключевой ставки, которое приведет к росту доходностей. Заимствования на внутреннем рынке полностью покрывают дефицит бюджета РФ благодаря высокой доходности и ограниченному предложению на внешних рынках для российских инвесторов. Полагаю, что Минфин вернется к практике размещения классических ОФЗ после ужесточения монетарной политики ЦБ РФ по итогам июльского заседания. Доходность облигаций уже во многом учитывает эти ожидания". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МИНФИН-АУКЦИОНЫ-АНАЛИТИКА
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