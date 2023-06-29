Инвесторам стоит обратить внимание на акции Apple - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Apple Inc., считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов.

"Бумаги технологического гиганта с начала года набрали уже около 47%, против роста индекса широкого рынка на 14%. После заявлений главы ФРС на форуме центральных банков в Португалии о том, что американский регулятор не планирует отказываться от двух последовательных повышений ставок в 2023 году, индекс S&P 500 торгуется в небольшом минусе, а акции Apple набирают более 0,5%, обновляя максимум", - отмечает аналитик в комментарии.

Калянов указывает на следующие причины для вложений в бумаги эмитента:

- Apple - один из крупнейших бигтехов, с капитализацией в $2,98 трлн. Входит в число самых дорогих компаний в мире и обладает всемирно известным брендом. Рыночная капитализация гиганта бытовой электроники приближается к $3 трлн, что вызовет очередную волну интереса к акциям со стороны СМИ и управляющих фондами, которым будет необходимо покупать акции, чтобы успевать соответствовать росту их доли в фондовых индексах.

- Спрос со стороны институциональных инвесторов: за 1К23 инвестиционная компания Уоррена Баффета (Berkshire Hathaway) увеличила долю акций Apple в своем портфеле на 7,5%, до 46,44%; также и другие институционалы держат крупные пакеты акций Apple (Vanguard Group - 8,3%, Blackrock - 6,8%, State Street Corporation - 3,7%, Morgan Stanley - 1,3%).

- Apple десятилетиями строила отношения с потребителями и создала собственную экосистему, выходить за пределы которой потребителям неудобно. Это важное конкурентное преимущество компании. Отличительной чертой техники Apple является ее дизайн и комфортность эксплуатации.

- По акциям выплачиваются дивиденды с доходностью на уровне 0,5% годовых, а также компания проводит рекордные программы buyback.

-Бумаги эмитента находятся в up-тренде с начала 2023 года. Индикатор ADX на дневном графике показывает, что тренд покупателя нарастает. Акции движутся внутри восходящего канала. Стоит ожидать их дальнейшего движения по направлению к верхней границе канала и достижения важного психологического уровня на $200 за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.