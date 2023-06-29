Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, в то время как Nasdaq увеличился. Негативным фактором для рынка стали "ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре. Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, сообщил также он. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) опустится к целевому уровню Федрезерва в 2% раньше 2025 года.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в четверг, исключение составляет японский индикатор. Давление на рынки оказали заявления председателя ФРС Пауэлла, в очередной раз подтвердившего, что американский ЦБ не завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Рынки акций Китая и Гонконга снижаются в четверг в отсутствии новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,4%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается на 0,2% на торгах в четверг, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,12% на фоне позитивных статданных.

В свою очередь цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 мск в четверг составила $73,75 за баррель, что на 0,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 2,5%, до $74,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,43%, до $69,26 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов повысилась на 2,8%, до $69,56 за баррель.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 9,6 млн баррелей - до 453,69 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали менее существенное снижение - на 4,8 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю увеличились на 1,21 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 июня упала в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,811 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,04% и составил 109,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 867,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,22%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,15%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,1%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (-0,35%), "Почта России БО-002P-03" (-0,31%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" установило ставку 1-го купона 10-летних ипотечных облигаций серии БО-001P-34 объемом 17,4 млрд рублей с поручительством "ДОМ.РФ" на уровне 8,4% годовых. Компания установила премию к ключевой ставке ЦБ для расчета ставки купона в размере 90 базисных пунктов. Продолжительность 1-го купона составит два месяца, 2-го и последующих - 1 месяц. Сбор заявок на облигации прошел 27 июня. Техразмещение запланировано на 29 июня. Участвовать в размещении могут только квалифицированные инвесторы.

Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-12-002P объемом 15 млрд рублей на уровне 9,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,2% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 28 июня. В ходе сбора заявок банк увеличил объем размещения облигаций с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 30 июня.

ООО "Лизинг-трейд" планирует 4 июля начать размещения выпуска 5-летних облигаций серии 001P-09 объемом до 300 млн рублей. Выпуск планируется размещать частями: 4 июля - в объеме до 100 млн рублей, далее в зависимости от спроса два дополнительных размещения в течение июля (предварительно 7 и 21 июля по 100 млн рублей). Ориентир ставки 1-го купона - 14% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 14,9% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения, в результате дюрация составит около 3 лет.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Компания разместила 10-летние биржевые бонды в июле 2014 года. В мае и июле 2021 года по выпуску были осуществлены досрочные частичные погашения бондов, выкупленных ранее по офертам, в результате в обращении находится только одна облигация выпуска на 1 тыс. рублей.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") приобрело по оферте 217 тыс. 177 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, или 6,2% эмиссии. Номинал облигации составляет 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила облигации на 217,2 млн рублей. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по ставке квартального купона 9,5% годовых.