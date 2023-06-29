Котировки ОФЗ, вероятно, будут консолидироваться около текущих уровней в четверг - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций, вероятно, будут консолидироваться около достигнутых уровней на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт также отмечает, что для 10-летних ОФЗ актуальным остается диапазон доходности 10,6-10,8% годовых. Возможное повышение ставки ЦБ РФ в июле до 7,75-8,0% годовых, по его мнению, уже учтено в ценах среднесрочных и длинных рублевых гособлигаций.

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