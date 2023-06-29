Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США, закрытие реестра "МТС", а также ГОСА "ТГК-1" и En+:

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости США в мае;

- Закрытие реестра акционеров "МТС" для получения дивидендов за 2022 год;

- Годовые общие собрания акционеров (ГОСА) "ТГК-1" и En+.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.