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29 июня 2023 года 10:08

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Ренессанс Страхование

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций группы "Ренессанс Страхование" на фоне привлекательной потенциальной дивидендной доходности, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Ранее менеджмент эмитента отмечал, что может вернуться к совету директоров с предложением по выплате промежуточных дивидендов на фоне сильных результатов за I квартал 2023 года и высокого уровня достаточности капитала (203% по итогам 1К23). По нашей оценке, промежуточный дивиденд может составить 10-12 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности 12,5-15%", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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