Индекс Мосбиржи закроет торги в четверг, скорее всего, ниже 2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить движение к отметке 2800 пунктов на торгах в четверг, однако завершение фондовой сессии, скорее всего, пройдет ниже данного уровня, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Основной риск - это слабость нефтяных котировок, которая может быть компенсирована дешевеющим рублем по отношению к доллару. Таким образом, вероятно, в четверг в списке лидеров могут вновь оказаться бумаги "Сургутнефтегаза", не исключаем продолжение роста цены акций "Соллерса" и "КАМАЗа". Под давлением должны быть бумаги ГМК "Норильский никель" ввиду сильного снижения цен на палладий и медь", - указывает эксперт в комментарии.

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