Возможно ослабление рубля до уровня 87 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Возможно инерционное сдержанное ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 87 руб./$1 в ближайшее время, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Волатильность на валютном рынке Московской биржи вновь увеличилась, при этом торговая активность долларом с расчетами "завтра" остается пониженной. Мы склонны полагать, что давление на позиции национальной валюты оказывало два ключевых фактора: во-первых, это снижение активности экспортеров на рынке на фоне окончания налоговых выплат, во-вторых, это волатильность на нефтяном рынке. При этом заметим, что спрос на валюту остается стабильны как со стороны импортеров, так и населения, - пишет эксперт в комментарии. - Мы полагаем, что доллар может инерционно продемонстрировать рост к отметке 87 руб./$1, однако отметим, что он выглядит локально перекупленным, ввиду чего укрепление будет носить сдержанный характер".

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