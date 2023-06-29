Рубль слегка снижается относительно доллара, стабилен к юаню на фоне завершения налогового периода

Москва. 29 июня. Доллар США немного подрастает, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль слегка снижается на фоне завершения налогового периода и неопределенности на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 86,6 руб./$1 (+22,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 98,08 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,4 коп. - до 11,913 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта немного снижается, потеряв поддержку от продаж компаниями-экспортерами валютной выручки после завершения налогового периода. В среду был единый день уплаты налогов, и в бюджет были перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы. Кроме того, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, а нефтяные котировки после прошедшей в среду волатильной сессии немного снижаются в четверг утром.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,6 за баррель, что на 0,55% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,18 за баррель, что на 0,53% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, в то время как Nasdaq увеличился.

Негативным фактором для рынка стали "ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре.

Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, сообщил также он. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) опустится к целевому уровню Федрезерва в 2% раньше 2025 года.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,05%, китайский CSI300 снижается на 0,42%, гонконгский Hang Seng - на 1,45%, южнокорейский Kospi - на 0,21%, австралийский индекс S&P/ASX 200 едва колеблется, прибавляя 0,02%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,07%.