Шансы подъема ставки ЦБ РФ в июле выросли - БКС Экспресс

Шансы на повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 21 июля 2023 года увеличились, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Прошедшее снижение курса рубля может выступить важным фактором, который заставит ЦБ РФ на следующем заседании 21 июля 2023 года все-таки поднять ключевую ставку с текущего уровня в 7,5% годовых. В среду зампред ЦБ Алексей Заботкин как раз отметил, что слабость рубля несет значимый проинфляционный характер. Более того, статистика по инфляции также указывает на рост шансов повышения ключевой ставки - за неделю индекс потребительских цен вырос на 0,16% против 0,02% неделей ранее", - указывает аналитик.

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