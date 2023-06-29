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Главная / Мнения аналитиков / Шансы подъема ставки ЦБ РФ в июле выросли - БКС Экспресс
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29 июня 2023 года 09:32
Шансы подъема ставки ЦБ РФ в июле выросли - БКС Экспресс
Шансы на повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 21 июля 2023 года увеличились, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Прошедшее снижение курса рубля может выступить важным фактором, который заставит ЦБ РФ на следующем заседании 21 июля 2023 года все-таки поднять ключевую ставку с текущего уровня в 7,5% годовых. В среду зампред ЦБ Алексей Заботкин как раз отметил, что слабость рубля несет значимый проинфляционный характер. Более того, статистика по инфляции также указывает на рост шансов повышения ключевой ставки - за неделю индекс потребительских цен вырос на 0,16% против 0,02% неделей ранее", - указывает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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