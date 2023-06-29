"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям FedEx с прогнозной ценой $310

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям FedEx Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $310 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции FedEx обладают потенциалом для роста благодаря принятым мерам по сохранению стабильных тарифов в области перевозок и сокращению издержек, которые позволяют компании избежать снижения рентабельности на фоне общего спада в отрасли после бума в период пандемии COVID-19. Ожидаемая в ближайшие годы реорганизация бизнеса должна поспособствовать повышению эффективности доставки и увеличению прибыли эмитента, за счет чего он сможет более активно конкурировать с United Parcel Service и другими транспортными компаниями, а также Amazon.com Inc.", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

FedEx Corp. - американская логистическая компания, предоставляющая широкий спектр транспортных услуг и сервисов.

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