Вероятно сохранение высокой волатильности на рынке нефти в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятно сохранение высокой волатильности на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Ценам на нефть в среду удалось отыграть просадку предыдущего дня, в том числе за счет неплохой статистики от EIA. Запасы нефти в США снижаются, преимущественно из-за низкого импорта и стагнирующей добычи. Спрос в стране стабильный, и это контрастирует с негативными прогнозами рынка из-за рисков рецессии и дает почву для оптимизма. Также котировки могли получить поддержку на фоне новостей о том, что российский морской экспорт на прошлой неделе резко снизился. Падение на 1 млн баррелей/сутки очень чувствительно, но может оказаться временным, - пишет аналитик в обзоре. - Скачок стоимости фьючерсов на нефть марки Brent имеет краткосрочную природу и пока не говорит о каких-то устойчивых изменениях в сантименте. Высокая волатильность характерна для последних недель, так что мы еще можем увидеть нефть и по $72, и по $77 за баррель в краткосрочной перспективе. В четверг утром фьючерсы на Brent снижаются на 0,6% и торгуются в районе $73,6 за баррель".

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