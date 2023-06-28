Рубль в среду упал к доллару и евро на фоне завершения налоговых выплат июня

Москва. 28 июня. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность под налоговые перечисления июня.

Курс доллара США составил 86,37 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,31 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 94,3 руб./EUR1, подорожав на 1,07 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,2 рубля - до 89,94 руб. Курс китайского юаня поднялся на 11,1 копейки - до 11,89 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел в основных валютных парах с учетом завершения налогового периода июня. На среду, 28 июня, пришелся единый день уплаты налогов, в бюджет должны были быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы.

Сигнал ЦБ РФ о возможности повышения в июле ключевой ставки, которая с сентября 2022 года держится на уровне 7,5%, озвученный по итогам последнего заседания совета директоров по денежно-кредитной политике 9 июня, остается актуальным.

"Период неизменности ключевой ставки длится с сентября прошлого года - ставка на уровне 7,5%. С учетом последних лет это довольно длительный период, когда она остается неизменной. Ставка в течение этого времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу - тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% <...>. И пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков во все большей степени смещен в сторону проинфляционного. Видим увеличение, расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора. Ускорение кредитования в последние месяцы. И поэтому на предстоящем заседании совет Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки", - сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин во Владивостоке.

На заседании 9 июня совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - говорилось в заявлении ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания допустила повышение ставки в июле, отметив, что решение будет зависеть от поступающих данных.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, по итогам торгов среды рубль упал к доллару и евро, негативное влияние на котировки нацвалюты могла оказывать волатильность цен на нефть - в среду в моменте цена августовского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE опускалась ниже $72 за баррель, хотя вечером баррель Brent торгуется выше $73. "В качестве одной из причин волатильности цен на сырье могут выступать "ястребиные" заявления представителей западных центробанков. Глава ФРС Джером Пауэлл в среду на форуме ЕЦБ еще раз подчеркнул, что большинство представителей американского регулятора ожидают два повышения ставки в этом году. Пауэлл также не стал исключать повышения ставки на следующем заседании ФРС в июле. Если говорить о внутрироссийских новостях, то, несмотря на то, что наиболее негативного сценария развития ситуации в выходные удалось избежать, произошедшие события все еще могут оказывать влияние на динамику валютных курсов, ведь их внутриполитические последствия могут быть в полной мере не ясны, а значит, являются дополнительным источником риска для рынка. Возвращаясь к экономике, оперативные данные по исполнению российского бюджета говорят о значительном сокращении государственных расходов в июне, хотя бюджет по-прежнему остается дефицитным. Если подобная динамика продолжится, а бюджетный дефицит будет сокращаться, это в перспективе может положительно сказаться на курсе рубля", - говорит Беспалов.

"Российская валюта сегодня ослабла по отношению к доллару США, завершила день выше 86 руб. Снижение рубля ускорилось после завершения налогового периода. Российская валюта продолжает тяготеть к снижению на фоне одновременного восстановления импорта, повышенного спроса на валюту из-за начала отпускного сезона и относительно низких цен на сырье", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"В день уплаты основных налогов рубль уже не получал поддержки. Более того, российская валюта весь день теряла позиции и заметно приблизилась к минимумам, достигнутым в начале текущей недели. Так, пара "доллар-рубль" поднималась выше 86,5 руб., а "евро-рубль" - выше 94,6 руб. Юань поднимался до 11,9 руб., что, если не считать пика в понедельник, стало максимумом с апреля текущего года. В целом торговые обороты на рынке оставались относительно умеренными, основная часть валютной выручки для налогов по всей видимости была реализована заранее, поэтому рубль сразу ощутил давление без предложения валюты со стороны экспортеров. Мы полагаем, что, хотя фундаментально ситуация для рубля не изменилась в худшую сторону, в условиях низкой ликвидности биржевого рынка после ухода экспортеров российская валюта не застрахована от локального обновления очередных минимумов с марта 2022 года", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Участники глобального рынка следят за проходящим в Синтре (Португалия) ежегодным форумом Европейского центрального банка (ЕЦБ), в котором принимают участие глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и руководители других ведущих центробанков мира. В целом заявления указывают на продолжение курса на повышение процентных ставок и их удержание на высоком уровне в дальнейшем.

Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. Вместе с тем инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось, что является аргументом в пользу дальнейшего повышения процентной ставки, сказал он.

"Курс денежно-политики сейчас ограничительный, но, возможно, он еще не был достаточно ограничительным в течение достаточного времени", - добавил Пауэлл.

По мере приближения к целевому уровню ставки возрастают и риски, поэтому руководители ФРС решили не повышать ставку в июне, сказал глава Федрезерва, добавив, что большинство членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) ждут двух и более повышений в дальнейшем.

В ответ на вопрос о том, будет ли регулятор поднимать ставки на нескольких следующих заседаниях подряд, Пауэлл ответил, что это пока не решено - однако и не исключено.

Замедление темпов подъема ставок в последнее время глава Федрезерва объяснил тем, что риски слишком жесткой и слишком мягкой ДКП постепенно становятся сбалансированными, хотя полный баланс пока не достигнут.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступавшая на том же мероприятии, заявила, что европейский центробанк, с высокой вероятностью, повысит ставку в июле, отметив при этом, что решения принимаются на каждом заседании отдельно и зависят от поступающих статданных.

"Мы хотим удерживать ставки на высоком уровне до тех пор, пока не убедимся, что инфляция устойчиво движется к цели в 2%", - сказала она.

Лагард также выразила надежду, что еврозоне удастся избежать рецессии в текущем году. В первом квартале 2023 года в еврозоне был зафиксирован нулевой рост, данных по второму кварталу пока нет, однако статданные, включая индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, вызывают тревогу. Во втором полугодии руководство ЕЦБ ожидает ускорения роста экономики и в целом прогнозирует увеличение ВВП на 0,9% в этом году.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что его регулятор тоже внимательно отслеживает поступающие данные, включая информацию о рекордно низкой безработице, и принимает решения исходя из них. Он, как и его коллеги, не ждет рецессии в 2023 году.

Более высокую, чем в большинстве других развитых экономиках, инфляцию Бейли отчасти объясняет состоянием британского рынка труда, где размер рабочей силы все еще не вернулся на доковидный уровень.

Подъем цен на нефть эталонных марок ускорился после выхода данных о более значительном, чем ожидалось, падении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 2,08% - до $73,72 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 2,36% - до $69,29 за баррель.

Во вторник Brent упала в цене на 2,6%, WTI - на 2,4%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,6 млн баррелей - до 453,69 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Резервы бензина выросли на 603 тыс. баррелей, дистиллятов - на 124 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали в среднем снижения запасов нефти всего на 4,8 млн баррелей. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 1,757 млн баррелей.

При этом прогнозировалось повышение резервов бензина на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю увеличились на 1,21 млн баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 июня на 56,88 копейки, до 85,6192 руб./$1, и увеличил курс евро на 72,71 копейки, до 93,8644 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 56,88 копейки по отношению ко вторнику и составил 85,6118 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 69,88 копейки и составил 85,7594 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 247,883 млн, из которых $382,714 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $865,169 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 74,2 копейки, до 93,8158 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 75,77 копейки, до 93,9424 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR651,06 млн, из которых EUR169,905 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR481,155 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,5% и 7,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. - до 8,33% и 8,49% годовых соответственно.