Рынок акций РФ в среду консолидировался, поддержку Мосбирже оказал упавший рубль

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок; индекс Мосбиржи закрепился выше 2780 пунктов за счет резкого ослабления рубля, упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мобильных телесистем" (-11,7%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2780,92 пункта (+0,2%), индекс РТС снизился до 1014,68 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 86,33 рубля (+1,27 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,3% и +1,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), ПАО "Плюс" (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Акционеры "Русала" на годовом собрании в среду большинством голосов утвердили решение об отказе от выплаты дивидендов, говорится в сообщении компании.

Акции "МТС" подешевели до 305,5 рубля (-11,7%; выплаты за 2022 год составят 34,29 руб. на бумагу), при этом бумаги лидировали по оборотам на бирже - на сделки с ними пришлось почти 9,6 млрд рублей.

Также просели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,6%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в середине недели показал смешанную динамику. Близость годовых вершин для индекса МосБиржи, остаточная тревожность после минувших выходных и ценовая неуверенность нефти не позволили индикатору развить движение к 2800 пунктам. Среди локальных факторов поддержки можно отметить рубль, который демонстрировал слабость на исходе налогового периода.

Внешний фон был неоднозначным. Если на биржевых площадках в целом преобладал осторожный оптимизм, то сырьевые товары в основном дешевели. Индекс потребительского климата в Германии (Gfk) на июль вышел хуже прогнозов аналитиков. По его мнению, в последнее время все больше статмаркеров указывают на ухудшение ситуации в экономике страны, являющейся локомотивом еврозоны. В четверг ЕЦБ обнародует ежемесячный отчет, в США выйдут данные по ВВП за I квартал, недельное число первичных заявок на пособия по безработице и майский индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости.

На российском рынке годовые собрания акционеров проведут "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH), "Лента" (MOEX: LNTA), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ). Также в четверг начнутся торги фьючерсами на акции компаний "ВУШ Холдинг", "Белуга Групп" (MOEX: BELU), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) и "Совкомфлот" (MOEX: FLOT). Запуск фьючерсных контрактов на акции может благоприятно повлиять на активы, лежащие в их основе, увеличивая интерес к акциям и их ликвидность. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 июня - 2725-2825 пунктов, полагает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, поддержку акциям компаний экспортеров оказал рост курса доллара по отношению к рублю, который поднялся выше отметки 86 руб./$1.

В нефтегазовом секторе выросли акции "Татнефти" в ожидании повторного ГОСА 30 июня, по итогам которого будет принято решение по дивидендам. Продолжили восходящую тенденцию бумаги "Сургутнефтегаза" на ожиданиях высоких дивидендов по итогам 2023 года. В финансовом секторе снизились акции банков, что может быть связано с комментарием ВТБ к его отчетности, в котором отмечен отрицательный эффект на финансовый результат от возможного повышения ключевой ставки. В секторе металлов корректировались цены акций сталелитейных компаний после заметного роста в предыдущий день. В потребительском секторе выросли акции "Магнита" на новостях о возможном увеличении объема выкупаемых акций у инвесторов-нерезидентов примерно в два раза при наличии высокого спроса.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может находиться в диапазоне 2740-2820 пунктов. Сдерживающим фактором выступит снижение цен на глобальных товарных рынках, полагает Лящук.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, покупатели на рынке акций сохраняются, несмотря на просевшую на неделе нефть - цена Brent остается вблизи минимума текущего года и пока не выходит за рамки коридора $71,5-78,5 за баррель. После окончания российской основной торговой сессии выйдет большой блок макроэкономических данных: базовая статистика с рынка труда в РФ, объем розничных продаж и объем промпроизводства. В США состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который ранее уже заявлял о возможном новом повышении ставки в текущем году, что оказало давление на рисковые активы, в том числе на нефть.

Давление на рубль продолжается из-за сокращения профицита торгового баланса и баланса услуг. Главный риск для национальной валюты - потенциальное снижение цен на сырье, в частности, на нефть. Также остается повышенный спрос на валюту вследствие выхода иностранного бизнеса из России и туристического сезона, полагает Линчик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, падение акций МТС превысило размер выплачиваемых дивидендов, что может намекать на более длительный период восстановления. В бумагах "РусАгро" (MOEX: AGRO) (-2%) наблюдалась коррекция после роста более чем на 8% днем ранее. Также скорректировались вниз сталевары, которые накануне были среди лидеров роста.

Бумаги "Магнита" подросли на фоне заявлений компании о возможном удвоении предложения по оферте для нерезидентов (в рамках текущей оферты компания готова выкупить 10% акций по цене 2215 руб. за штуку). Бумаги "Русала" подросли на фоне перспектив возможного изменения дивидендной политики.

"По требованию крупнейшего миноритарного акционера "СУАЛ Партнерс", компания "Русал" проведет внеочередное собрание акционеров 1 августа. В "СУАЛ Партнерс" выразили недовольство рядом сделок по хеджированию цен на алюминий, а также в отношении дивидендной политики. Как минимум, отказ в предоставлении информации своим акционерам может стать основанием для обращения в суд. В "СУАЛ Партнерс" считают, что ряд сделок по хеджированию привел к многомиллионным убыткам. Пока сложно говорить о перспективах изменения дивидендной политики "Русала", но вероятность этого все же есть", - отмечает аналитик.

Рубль продолжает дешеветь. Ухудшение торгового баланса и повышенный спрос на конвертацию частных средств остаются главными факторами давления на российскую валюту, которые помешали ей укрепиться. Вероятно, что впереди рынок ожидает достижения отметок 86-87 руб./$1 и 95-96 руб./EUR1, где можно будет рассматривать варианты коррекции, полагает Кочетков.

Впрочем, поводом для разворота также может стать политика ЦБ РФ. Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что регулятор может повысить ставку на ближайшем заседании. Заботкин, в частности, отметил расширение внутреннего спроса и рост кредитования, что может стать поводом для рассмотрения вопроса повышения ставки для сдерживания инфляции.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq благодаря подъему котировок акций технологических компаний и хорошей статистике, превысившей ожидания (потребительское доверие за июнь, продажи новостроек и заказы на товары длительного пользования за май).

Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры, пишет MarketWatch.

Тем временем, в среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,5-1%), в США нет единого вектора (S&P500 и Nasdaq растут на 0,04-0,4%, Dow просел на 0,2%).

Давление на рынки Китая и Гонконга оказали слабые статданные, а также сообщения западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, опубликованным в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-мае упала на 18,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 668,89 млрд юаней ($369,28 млрд). Спад был отмечен в 24 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний угольной промышленности, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники. В мае показатель уменьшился на 12,6%.

На нефтяном рынке вечером в среду цены развернулись вверх на статистике Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,72 за баррель (+2,1% и -2,6% накануне), августовская цена WTI - $69,27 за баррель (+2,3% и -2,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали в среднем снижения запасов нефти всего на 4,8 млн баррелей. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 1,757 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю увеличились всего на 1,21 млн баррелей.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в "минусе" в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+24,6%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+11,4%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+8,5%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+6,6%), акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,2%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+4,2%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-5,5%), "префы" "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-4%), акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-3,9%), "префы" ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-3%), акции "Нижнекамскнефтехима" (-2,5%).

"СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-0,8%) в ближайшей перспективе не планирует выплачивать дивиденды, будет концентрироваться на развитии бизнеса, сообщил гендиректор торговой площадки Роман Горюнов. Ранее совет директоров "СПБ биржи" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 50,2 млрд рублей (из них 9,59 млрд рублей пришлось на акции "МТС", 6,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,71 млрд рублей - на акции "Магнита").