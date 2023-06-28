Котировки евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 28 июня. отировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за день практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 63,78% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,92% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал также на 2 базисных пункта - до 42,36% от номинала (доходность - 12,61% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 68,73% от номинала (доходность не изменилась, составив 8,93% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 11 базисных пунктов - до 47,38% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 33,48% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день на 19 базисных пунктов - до 43,31% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 27,97% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 3 базисных пункта, подешевев до 41,21% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 23,11% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 89,66% от номинала (его доходность выросла на 70 базисных пунктов и составила 54,63% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 1 базисный пункт, составив 65,91% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после заметного снижения накануне, вызванного опасениями возобновления Федрезервом США ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, в середине недели перешли к боковой динамике.

Негативное влияние на рынок американских гособлигаций оказали "ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка, который проходит в португальском городе Синтра. Он повторил сделанное ранее заявление, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл сказал, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.