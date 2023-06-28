Freedom Finance Global рекомендует покупать акции NRG Energy с целью $41,4 на горизонте двух месяцев, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова.

Эксперт полагает, что на фоне объявленных инициатив в рамках дня инвестора в краткосрочной перспективе акции NRG Energy способны показать более сильную, чем сектор в целом, динамику, и отмечает следующие аргументы в пользу идеи:

- Значительное увеличение программы обратного выкупа.

- Обновление прогноза роста свободного денежного потока.

- Высокая форвардная дивидендная доходность акций при низком риске снижения выплат.

- Недооцененность к аналогам.

NRG Energy занимается производством, продажей электроэнергии, а также оказанием сопутствующих услуг и разработкой инновационных решений под торговыми марками NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy и Vivint.

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