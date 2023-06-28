"Финам" сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив цены "префов" Сургутнефтегаза

"Финам" сохраняет умеренно позитивную оценку привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с прогнозной стоимостью 45,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 13,2% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Ралли привилегированных акций "Сургутнефтегаза" связано со слабостью рубля и отчетностью по РСБУ, показавшей, что многомиллиардная "кубышка" нефтяника никуда не исчезла и осталась преимущественно в валюте. Это значит, что в периоды ослабления рубля прибыль от валютной переоценки "кубышки" продолжит увеличивать чистую прибыль эмитента по РСБУ, а значит, и дивиденд на привилегированные акции, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - По нашим оценкам, при текущем курсе доллара на конец года дивиденд на привилегированную акцию по итогам 2023 года может составить почти 10 руб., что соответствует 24,9% доходности. При этом рост (снижение) курса доллара на каждый рубль увеличивает (уменьшает) потенциальный дивиденд примерно на 0,4 руб. На этом фоне мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на привилегированные акции, являющиеся эффективной защитой от ослабления рубля, наша целевая цена по ним составляет 45,4 руб., что соответствует апсайду 13,2%".

"Динамика обыкновенных акций традиционно слабо коррелирует с состоянием бизнеса нефтяника или иными фундаментальными показателями. Сейчас удачный момент для использования накопленных денежных средств, например, для покупки с дисконтом долей уходящих из РФ компаний, однако менеджмент полагает, что дальнейшее накопление является более эффективной стратегией. При этом обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" достаточно сильно отстали от сектора и рынка в последние полгода, что может подогревать интерес спекулянтов и приводить к периодам роста цены бумаги", - указывает эксперт.

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