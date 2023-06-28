Возможна некоторая коррекция индекса S&P 500 в среду - Freedom Finance Global

Возможна некоторая нисходящая коррекция индекса S&P 500 на торгах в среду в преддверии публикации в четверг данных ВВП США, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова.

"Последние данные макростатистики в инвестсообществе расценили как сигнал о возможности мягкой посадки экономики США во втором полугодии, что усиливает эффект FOMO на рынке акций. В то же время технические индикаторы продолжают сигнализировать о перекупленности индекса S&P 500. О вероятности снижения сигнализирует "ястребиный" настрой ФРС и других крупнейших центробанков и инверсия кривой доходности государственных облигаций США, вернувшаяся на уровни марта, когда банкротства в банковском секторе привели к распродажам рисковых активов. Разница между доходностью 10- и двухлетних "трежерис" держится на уровне 1 п.п. В преддверии публикации данных ВВП, запланированной на 29 июня, в ходе предстоящей сессии индекс S&P 500 может продемонстрировать некоторую коррекцию, так как ряд участников рынка решат частично зафиксировать прибыль по своим позициям. Баланс рисков в предстоящую сессию представляется негативным, ожидаем сохранение низкой волатильности", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.