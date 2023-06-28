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28 июня 2023 года 15:41

Рубль днем заметно дешевеет к доллару и евро с учетом завершения налоговых выплат июня

Москва. 28 июня. Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность под налоговые перечисления июня.

Курс доллара США составил 85,91 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 85 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 94,1 руб./EUR1, подорожав на 86,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 85,56 копейки - до 89,59 руб. Курс китайского юаня поднялся на 3,9 копейки - до 11,83 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет в основных валютных парах с учетом завершения налогового периода июня. На среду, 28 июня, приходится единый день уплаты налогов, в бюджет должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы.

Сигнал ЦБ РФ о возможности повышения в июле ключевой ставки, которая с сентября 2022 года держится на уровне 7,5%, озвученный по итогам последнего заседания совета директоров по денежно-кредитной политике 9 июня, остается актуальным.

"Период неизменности ключевой ставки длится с сентября прошлого года - ставка на уровне 7,5%. С учетом последних лет это довольно длительный период, когда она остается неизменной. Ставка в течение этого времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу - тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% <...>. И пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков во все большей степени смещен в сторону проинфляционного. Видим увеличение, расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора. Ускорение кредитования в последние месяцы. И поэтому на предстоящем заседании совет Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки", - сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин во Владивостоке.

На заседании 9 июня совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - говорилось в заявлении ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания допустила повышение ставки в июле, отметив, что решение будет зависеть от поступающих данных.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

"Для курса рубля изменение ключевой ставки сейчас менее чувствительно, чем раньше, поскольку в силу существенных внешних и внутренних ограничений российский финансовый рынок практически закрыт для движения капитала со стороны нерезидентов. Тем не менее, дифференциал процентных ставок Банка России и центробанков западных стран (прежде всего ФРС) сейчас находится на историческом минимуме и имеет дальнейший потенциал для сокращения с учетом настроя ФРС и ЕЦБ на дополнительное повышение ставок. Это повышает относительную привлекательность иностранных валют по отношению к рублю и может быть одним из факторов его ослабления. Некоторое повышение ключевой ставки ЦБ может хотя бы отчасти компенсировать давление на курс рубля, хотя, скорее всего, оно и так ожидаемо рынком и существенного влияния не окажет", - полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Российская валюта снижается по отношению к доллару США, торгуется вблизи 85 руб. Давление на рубль продолжится из-за сокращения профицита торгового баланса и баланса услуг. Главный риск для национальной валюты - потенциальное снижение цен на сырье, в частности, на нефть. Мировые центральные банки, вероятно, продолжат повышать процентные ставки. На эту возможность накануне намекнул глава ФРС. Не исключено, что базовая ставка в США будет повышена в этом году еще два раза. Ранее в этом месяце процентную ставку повысил Банк Англии. ЦБ РФ также не исключает повышения ставки во втором полугодии 2023 года. Ужесточение монетарных политик мировыми ЦБ будет негативно влиять на спрос на энергоресурсы и другие сырьевые товары. Также останется повышенный спрос на валюту вследствие выхода иностранного бизнеса из России и туристического сезона", - говорит руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

Участники глобального рынка следят за проходящим в Синтре (Португалия) ежегодным форумом Европейского центрального банка (ЕЦБ), в котором принимают участие глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и руководители других ведущих центробанков мира. В целом заявления указывают на продолжение курса на повышение процентных ставок и их удержание на высоком уровне в дальнейшем.

В среду в ходе форума главный экономист ЕЦБ Филип Лейн сказал, что рынку не стоит ждать быстрого снижения процентных ставок в еврозоне в ближайшие два года, поскольку руководству центробанка нужно будет удерживать ставки на высоком уровне для возвращения инфляции к целевым 2%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард накануне дала понять, что регулятор вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.

"Маловероятно, что в ближайшем будущем мы сможем констатировать с полной уверенностью, что ставки достигли своего пика", - сказала Лагард в ходе форума ЕЦБ в Синтре. "Наша работа еще не закончена. Если экономические прогнозы существенно не изменятся, мы продолжим повышать ставки в июле", - отметила она.

Цены на нефть начали немного снижаться днем в среду в ожидании данных о запасах в США.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,11% - до $72,14 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,12% - до $67,61 за баррель.

Во вторник Brent упала в цене на 2,6%, WTI - на 2,4%.

Согласно информации Американского института нефти (API), по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти в США упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.

Официальные данные о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,5% и 7,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. - до 8,33% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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