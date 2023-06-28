ЦБР, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п. в июле 2023г - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 25 б.п. на заседании 21 июля 2023 года, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы полагаем, что ЦБ перейдет к повышению ключевой ставки на ближайшем заседании в июле, но ограничится минимальным шагом повышения - на 25 б.п. В то же время не исключаем, что даже в случае подъема ставки регулятор оставит умеренно жесткий сигнал в своих комментариях, что сохранит вероятность еще одного повышения на ближайших заседаниях", - пишет эксперт в комментарии. - Влияние процентной политики на фондовый рынок будет ограниченным и почти незаметным. Здесь определяющими факторами будут выступать события геополитического и внутриполитического характера. В условиях сохранения ограничений на движение капитала и повышенных геополитических рисков поддержка рублю от повышения ключевой ставки будет минимальной или вовсе отсутствовать. В существенной мере курс сейчас формируется под влиянием динамики сальдо торгового баланса (в частности, зависит от потоков валютной выручки в страну и процесса восстановления импорта в условиях санкций).

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