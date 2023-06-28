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28 июня 2023 года 16:11

"Финам" рекомендует держать бумаги МТС с прогнозной ценой 343,4 руб

"Финам" рекомендует держать бумаги "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 343,4 рубля за штуку на июнь 2024 года, сообщается в комментарии аналитика Леонида Делицына.

"Бумаги начали торги в среду с "гэпа" вниз на 10%, а днем падение усилилось до 11,6%. Дивидендный "гэп" в "МТС" закроется, когда инвесторы рынка сочтут достаточно высокой вероятность, что компания выплатит по итогам 2023 года привлекательные дивиденды. Но дивидендная политика эмитента не оглашается в связи с турбулентной внешней средой. Решение будет приниматься по ситуации, оно может не быть озвучено до весны следующего года", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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