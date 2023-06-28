"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам NetEase Inc., повысив прогнозную стоимость акций компании на Гонконгской бирже до 176 гонконгских долларов (HKD) за штуку и ADS с листингом в США до $112,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,2% и 15,8% от текущего уровня соответственно, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции NetEase за первую половину 2023 года смогли значительно опередить по динамике индекс Hang Seng. Темпы роста бизнеса эмитента сейчас не превышают 10% г/г, тогда как у других китайских интернет-компаний они достигают 15-20% г/г и более. Однако фондовый рынок расставляет все по своим местам: инвесторы с осторожностью смотрят на бумаги онлайн-ритейлеров и бигтехов, ввиду того что темпы восстановления внутреннего спроса и экономики КНР не оправдали ожиданий. На этом фоне вложения в NetEase видятся более стабильными и предсказуемыми", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

NetEase Inc. - одна из ведущих китайских интернет-компаний, входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории.

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