Бумаги РусАгро остаются интересными для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Депозитарные расписки "РусАгро" остаются интересными для покупок, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"РусАгро" собирается приобрести доли в крупном производителе соусов и маргаринов ГК "НМЖК". Сделка позволит компаниям получить синергические эффекты на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и на рынки сбыта. Мы ждали сделку с конца 2022 года, однако полагали, что эмитент приобретет долю самого Wilmar International (совладельца НМЖК - крупного производителя и трейдера пальмового масла, также поставляющего сахар, муку, рис и т. д.; штаб-квартира находится в Сингапуре). "РусАгро" в последнее время планирует расширять поставки в Китай и создала для рынка отдельную линейку майонеза, а партнерство с Wilmar может обеспечить лучший доступ на китайский рынок и развить свой импорт пальмового масла в Россию и другие страны ЕАЭС, - пишут эксперты. - Контроль над НМЖК позволит группе стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15 до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. Депозитарные расписки "РусАро", на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными".

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