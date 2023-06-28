Возможное увеличение объема выкупа акций Магнита позитивно для динамики их котировок - Инвестбанк Синара

Возможное увеличение объема выкупа акций "Магнита" у акционеров-нерезидентов положительно скажется на динамике их котировок, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов.

Аналитик обращает внимание на сообщения СМИ о том, что на фоне высокого спроса "Магнит" может вдвое увеличить объем выкупа акций у акционеров-нерезидентов. Официально компания эти сообщения пока не подтверждает. Первоначально "Магнит" объявил о выкупе до 10,2 млн акций или 10% от их общего количества по цене 2215 руб./акцию, приблизительно в два раза ниже рыночной.

"Мы считаем увеличение выкупа возможным, если учесть существенные дисконты к рыночным ценам и справедливой стоимости, с которыми приобретаются бумаги, - пишет эксперт. - Следовательно, реализация программы создает ценность для компании, а значит, и для тех акционеров, которые не предъявляют свои бумаги к продаже. Кроме того, компания может позволить себе больший, чем изначально заявлялось, объем ввиду относительно низкой долговой нагрузки (на конец марта отношение чистого долга к EBITDA за предшествующие 12 месяцев составляло 0,7). В этой связи мы расцениваем новости как положительные в контексте их потенциального влияния на котировки".

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