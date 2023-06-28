"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Россети Ленэнерго" с целью 242 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Россети Ленэнерго" с целевой ценой 242 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,4%, стоп-приказ: 188 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала отчет за I квартал 2023 года по РСБУ. Выручка выросла на 13,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Виден рост прибыли от продаж, а также рост по большинству других показателей, при этом стабильно идет обнуление чистого долга. По мнению аналитиков, вышедшие данные позволяют прогнозировать хорошие итоги 2023 года и более высокий следующий дивиденд, что создает потенциал закрытия дивидендного гэпа.

"С технической точки зрения цена движется в рамках локального восходящего тренда, - отмечают эксперты. - На текущий момент котировки находятся в консолидации после дивидендного гэпа. Тейк-профит можно поставить около последнего максимума (идея под закрытие дивидендного гэпа и дальнейший рост), а стоп-лосс - около следующего снизу уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 188 руб. риск на портфель составит 0,80%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29".

ПАО "Россети Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России.

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