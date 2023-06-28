Потенциал дальнейшего повышения доходностей вдоль кривой ОФЗ ограничен - Райффайзенбанк

Потенциал дальнейшего повышения доходностей вдоль кривой ОФЗ ограничен, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"Ожидающийся цикл ужесточения монетарной политики уже учтен в котировках как коротких, так и длинных бумаг, - указывают эксперты. - Например, двухлетние доходности ОФЗ выросли в среднем на 30 б.п. в июне по сравнению с маем, до ~8,5% к текущему моменту (в том числе с учетом результатов прошедшего заседания ЦБ). Насколько мы понимаем, риски расширения дефицита бюджета относительно плана (и соответствующего большего уровня нетто-заимствований) также в определенной степени заложены в текущий уровень цен. С учетом этого, потенциал дальнейшего повышения доходностей вдоль кривой ОФЗ ограничен, если в ближайшие месяцы бюджетные доходы продолжат восстанавливаться и не появится новых неожиданных расходов".

Также аналитики обращают внимание на то, что Минфин предложил рынку на аукционе в среду только одну бумагу - 12-летний флоатер ОФЗ 29024. Перед последним июньским аукционом размещено почти 777 млрд руб. (относительно формальной цели в 850 млрд руб.). "Впервые с конца 2021 года ведомство не размещает ни одного классического выпуска, - напоминают Мурашов и Чепков. - На наш взгляд, это может быть связано либо с внутренними целями по структуре портфеля (поддержание определенной доли ОФЗ-ПК), либо с повысившейся неопределенностью, на фоне которой участники могли бы запросить у ведомства повышенную премию за выпуски с постоянной доходностью".

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