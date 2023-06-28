Рынок акций РФ утром превысил 2780п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля, упала МТС после отсечки

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ утром в среду подрос на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и позитивной динамики рынков в Европе, индекс Мосбиржи превысил 2780 пунктов. Аутсайдерами выступают акции "Мобильных телесистем" после отсечки на бирже годовых дивидендов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2783,48 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1025,07 пункта (-0,3%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар поднялся до 85,55 рубля (+0,49 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,1% и +2,2% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), ПАО "Плюс" (+0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,6%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-10,5% до 309,65 рубля; выплаты за 2022 год составят 34,29 руб. на бумагу), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду нейтрально-негативный. Китайский рынок снизился под давлением статистики по прибыли промышленных предприятий и новостей, что в США намерены сделать очередной запрет на поставку чипов в КНР. Однако надежды на стимулы Пекина возрастают. Нефть стабилизировалась благодаря снижению запасов в США, но основные действия развернутся уже с июля, когда начнется дополнительное сокращение производства в Саудовской Аравии. Рынок акций РФ может провести день в консолидации с попытками роста, учитывая возобновившееся ослабление рубля, считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в случае преодоления индексом МосБиржи уровня 2800 пунктов в качестве нового ориентира выступит круглая отметка 3000 пунктов. В США первое полугодие завершается в хорошем "плюсе", а значит, есть все шансы повторить успех и во втором полугодии. Тем не менее, сильная статистика по экономике США развязывает руки ФРС для проведения дальнейшего ужесточения монетарной политики, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, возврат индекса МосБиржи в ближайшее время выше 2800 пунктов выглядит маловероятным. Картина может измениться в случае сильного роста акций Сбербанка.

Торги в среду начались с дивидендного "гэпа" в акциях "МТС". Исходя из размера выплат, акции компании могут потерять почти 10%. Однако есть уверенность, что в течение дня бумаги отыграют часть потерь, в результате чего по итогу снижение будет меньше. Доля акций "МТС" в индексе Мосбиржи довольно низкая (порядка 1,8% - прим. ИФ), из-за чего откат бумаг забирает у индикатора около 0,2%, отмечает Головинов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq благодаря подъему котировок акций технологических компаний и хорошей статистике.

Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры, пишет MarketWatch.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июне подскочил до 109,7 пункта (максимум с января 2022 года) с пересмотренных 102,5 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 104 пунктов с объявленного ранее майского уровня в 102,3 пункта.

Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце на 1,2% с ранее объявленного апрельского уровня - до 675 тыс.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Показатель повысился по итогам третьего месяца подряд. Это также было неожиданным для аналитиков, которые в среднем прогнозировали его сокращение на 1%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, в среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Давление на рынки Китая и Гонконга оказали слабые статданные, а также сообщения западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, опубликованным в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-мае упала на 18,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 668,89 млрд юаней ($369,28 млрд). Спад был отмечен в 24 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний угольной промышленности, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники. В мае показатель уменьшился на 12,6%.

Согласно официальным статданным, инфляция в Австралии в мае замедлилась до минимальных с апреля 2022 года 5,6% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в апреле. Опубликованные данные повышают вероятность того, что австралийский ЦБ сделает паузу в ужесточении политики на следующем заседании, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх на данных Американского института нефти (API) о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $72,34 за баррель (+0,1% и -2,6% накануне), августовская цена WTI - $67,8 за баррель (+0,2% и -2,4% во вторник).

Согласно информации API, по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+25,7% и +20,9% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+9,9%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+4,9%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (+4,7%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+4,7% и +7,5% "префы").

Подешевели "префы" ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-5,9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-5,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 13,87 млрд рублей (из них 4,94 млрд рублей пришлось на акции "МТС", 1,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 880,69 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").