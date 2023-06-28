Пара рубль/доллар может достичь 85,5 руб./$1 во второй половине недели - Банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/доллар может достичь 85,5 руб./$1 во второй половине недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль завершит торги вторника, не показав существенных изменений. Негатив от упавших цен на нефть и геополитических новостей ограничивает фактор налогового периода. В среду курс USD/RUB находится у 85,2 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Сегодня июньский налоговый период завершится, и в текущей ситуации курс USD/RUB может достичь 85,5 руб./$1 во второй половине недели", - пишут аналитики банка.

Нефтяные цены во вторник заметно снизились, отмечается далее в комментарии. Негативную динамику нефтяной рынок показывал даже на фоне сильной экономической статистики из США, продолжившегося ослабления доллара и более сильного, чем ожидалось, недельного снижения запасов нефти, по данным API. В среду фьючерсы Brent выросли к $72,4/барр. Если фициальные данные от Минэнерго США подтвердят более сильное падение запасов, фьючерсы Brent могут превысить $73,5/барр., полагают эксперты банка.

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