Котировки нефти могут протестировать уровень $70-72/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти могут протестировать в среду уровень $70-72/барр. - зону минимальных значений года, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки Brent во вторник заметно упали, вновь вплотную приблизившись к минимумам года после заявлений главы ЕЦБ К.Лагард о том, что в ближайшее время вряд ли удастся достичь пика по ставка и что они точно будут повышены в июле, - напоминает эксперт. - Перспектива затягивания ведущими ЦБ фазы повышения ставок для более уверенного торможения инфляционных процессов, заставляет инвесторов учитывать риски вхождения экономик развитых стран в рецессию в ближайшие несколько кварталов, и, как следствие, - спада спроса. Неуверенность в устойчивости восстановления экономической активности в КНР также довлеет над рынком, несмотря на обнадеживающие заявления представителей властей Китая".

Brent в среду утром торгуется в символическом "плюсе", находятся чуть ниже отметки $73/барр., констатирует Локтюхов. Повод для робкого отскока участники рынка нашли, по мнению аналитика, в данных Американского Института нефти (API) о более существенном, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе (-2,408 млн барр.), настраивающих на позитивную тональность недельного отчета и Минэнерго США, который выходит сегодня вечером.

"Котировки Brent в среду могут протестировать на прочность зону поддержки $70-72/барр., уход ниже которой способен спекулятивно усилить импульс к снижению, - прогнозирует эксперт ПСБ. - Основным триггером давления на рынке нефти остаются опасения по росту ключевых ставок в странах Запада. Новостным риском сегодня выступает речь главы ФРС Дж. Пауэлла, - последняя статистика по США, скорее, поддерживает склонность ФРС повышать ключевую ставку".

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