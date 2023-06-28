Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около 2775п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около уровня 2775 пунктов в среду, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на рост последних двух дней, возврат в ближайшее время выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит маловероятным. Картина может измениться в случае сильного роста акций Сбербанка. В среду торги начнутся с дивидендного гэпа "МТС". Исходя из размера выплат, цена бумаги компании на открытии может снизиться почти на 10%, однако мы уверены, что в течение дня часть потерь будет отыграна. Доля "МТС" в индексе Мосбиржи довольно низкая, из-за чего индекс потеряет всего 0,2% во время начала торгов", - отмечает эксперт в комментарии.

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