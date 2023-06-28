Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря подъему котировок акций технологических компаний и хорошей статистике. Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьер Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Индекс потребительского доверия в США в июне взлетел до 109,7 пункта по сравнению с пересмотренными 102,5 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень с января 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения до 104 пунктов с объявленного ранее майского значения в 102,3 пункта. Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы. Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд, в результате он достиг максимального уровня с февраля 2022 года. При этом результат стал неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение продаж новостроек.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Показатель повысился по итогам третьего месяца подряд. Это также было неожиданным для аналитиков, которые в среднем прогнозировали его сокращение на 1%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду. Рынки Китая и Гонконга опускаются на слабых статданных, а также на сообщениях западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта. Фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,4% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,2%. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, опубликованным в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-мае упала на 18,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 668,89 млрд юаней ($369,28 млрд). Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается на 0,7% на торгах в среду. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 2%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличислся на 1,2%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API) о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов в США. Согласно информации API, по итогам недели, завершившейся 23 июня, они упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в среду составила $72,64 за баррель, что на 0,53% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 2,6%, до $72,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,47%, до $68,02 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на 2,4%, до $67,7 за баррель.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком. Статданные, обнародованные во вторник, показывают, однако, что экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федрезерва. Индекс потребительского доверия в стране в июне вырос до максимума с января 2022 года, а продажи квартир в новостройках в мае были самыми высокими с февраля прошлого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 июня выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,356 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,105 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,03% и составил 110,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 867,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,4%), "ТМК БО-07" (+0,37%) и "Почта России-001Р-10" (+0,33%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,53%), "Магнит БО-004Р-01" (-0,2%) и "СТМ-001Р-02" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Европлан" полностью разместила выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,45% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,65% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в дату окончания 7-8-го купонов, в результате дюрация составит около 1,8 года.

АО "НПФ "Микран" (Томск) завершило размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

АО "Кифа" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,31% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона - 30% от номинала, 12-го купона - 50% от номинала. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение двух выпусков облигаций серии 003Р-03 на 6,622 млрд рублей и серии 004Р-02 на 15,45 млрд рублей. Займы размещены по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Срок обращения облигаций серий 003Р-03 и 004Р-02 составит 16,4 года, по ним предусмотрена амортизация, начиная с 8-го купонного периода.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 10-летних ипотечных облигаций серии БО-001P-34 объемом 17,4 млрд рублей с поручительством "ДОМ.РФ" в размере 90 базисных пунктов. При открытии книги заявок ориентир купона был установлен как ключевая ставка Банка России + не более 120 базисных пунктов. Продолжительность 1-го купона составит два месяца, 2-го и последующих - 1 месяц (с датами выплат 28-го числа каждого месяца). Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Техразмещение запланировано на 29 июня. Участвовать в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.

ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей на уровне 12,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Срок обращения выпуска - примерно 3,2 года (1152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, со 2-го по 12-й купоны - 91 день, 13-го купона - 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с 1,5 млрд рублей до 2 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 30 июня.

ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) планирует 5 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 12,3% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 12,68% годовых. Купоны полугодовые. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 5 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2021 года.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 40-го купона облигаций 29-й серии в размере 3,51% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.