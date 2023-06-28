"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет сдержанную оценку перспектив цены акций "Группы Позитив", рекомендация - "держать" с прогнозной стоимостью на уровне 2000 рублей на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"27 июня были завершены последние расчеты по приобретению дополнительных акций участников осеннего SPO "Группа Позитив". Как и в прошлые разы, текущая оферта не привела к навесу продавцов. Акции в основном консолидировались и, вероятно, продолжат боковое направление до появления новых драйверов. В следующей оферте риск навеса продавцов может оказаться еще меньше, так как право на покупку реализовано уже более чем на 80%, - отмечают эксперты. - Просадка 23 июня на повышенных оборотах не связана с офертой, поскольку в тот день ЕС ввел санкции в отношении компании. Событие нейтрально и лишь на короткое время нашло отражение в цене. Дальнейшее внимание инвесторов будет направлено на отчет за II квартал 2023 года, так как в I квартале появились негативные моменты. Мы сохраняем сдержанный взгляд на бумаги эмитента ( рекомендация - "держать"; прогнозная стоимость - на уровне 2000 рублей на горизонте года)".

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