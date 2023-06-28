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28 июня 2023 года 09:10

Brent торгуется около $72,6 за баррель

Рынок акций США вырос во вторник на хороших статданных. Фондовые рынки АТР не показывают единой динамики на торгах в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря подъему котировок акций технологических компаний и хорошей статистике, пишет MarketWatch.

Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Индекс потребительского доверия в США в июне взлетел до 109,7 пункта по сравнению с пересмотренными 102,5 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень с января 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения до 104 пунктов с объявленного ранее майского значения в 102,3 пункта.

Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Подъем показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд, в результате он достиг максимального уровня с февраля 2022 года. При этом результат стал неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение продаж новостроек.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Показатель повысился по итогам третьего месяца подряд. Это также было неожиданным для аналитиков, которые в среднем прогнозировали его сокращение на 1%, сообщает Trading Economics.

Цена акций Delta Air Lines (SPB: DAL) выросла на 6,8% после того, как эта авиакомпания - одна из крупнейших в США - улучшила прогнозы на 2023 год и подтвердила ориентиры на 2024-й.

Котировки бумаг American Equity Investment Life Holding Co. взлетели на 17,2% после того, как Brookfield Reinsurance Ltd. сделала предложение о покупке этого страховщика за $4,3 млрд.

Стоимость Snowflake Inc. поднялась на 4,2% после того, как эта компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, анонсировала партнерство с Nvidia.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подорожали во вторник на 3,8% после падения более чем на 6% по итогам предыдущих торгов. Аналитики Baird подтвердили рейтинг "покупать" для этого производителя электромобилей.

Котировки акций Meta Platforms (SPB: META) (SPB: META. Организация признана в РФ экстремистской и запрещена) увеличились на 3,1% - до $287,05. Эксперты Citigroup подняли прогнозную цену для них до $360.

Лидерами роста котировок среди компонентов Dow Jones стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 2,3%, а также Home Depot Inc. (SPB: HD) и Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,9%. Помимо этого выросли в цене бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,5%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 0,7% и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,3%.

В то же время цена акций Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) рухнула на 9,3%. Эта аптечная сеть в третьем финансовом квартале (март-май) увеличила выручку на 9%, однако ее чистая прибыль упала в 2,4 раза.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 212,03 пункта (на 0,63%) и составил 33926,74 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 за день увеличилось на 49,59 пункта (на 1,15%) - до 4378,41 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 219,89 пункта (на 1,65%) и завершил сессию на отметке 13555,67 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду.

Рынки Китая и Гонконга опускаются на слабых статданных, а также на сообщениях западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).

Фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,4% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Лидерами снижения в материковом Китае являются бумаги Inspur Electronic Information (-10%), iFLYTEK (-4,4%), Dawning Information (-2,1%), Zhongji Innolight (-1,8%).

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, опубликованным в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-мае упала на 18,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 668,89 млрд юаней ($369,28 млрд).

Спад был отмечен в 24 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний угольной промышленности, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники.

В мае показатель уменьшился на 12,6%.

В Гонконге в среду дешевеют акции Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (-3,7%), Wuxi Biologics (-3%), Hansoh Pharmaceutical (-2,2%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-1,9%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-1,4%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,7% в ходе торгов.

Акции Advantest подорожали на 3%, Toyota Motor - на 2,6%, Sony Group - на 2,3%, Tokyo Electron - на 2,2%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,2%.

Согласно официальным статданным, инфляция в Австралии в мае замедлилась до минимальных с апреля 2022 года 5,6% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в апреле. Опубликованные данные повышают вероятность того, что австралийский ЦБ сделает паузу в ужесточении политики на следующем заседании, отмечает Trading Economics.

Акции Commonwealth Bank of Australia подорожали в ходе торгов на 1,2%, Macquarie Group - на 1%, Qantas Airways - на 3,2%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,7% на торгах в среду.

Цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API) о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов в США.

Согласно информации API, по итогам недели, завершившейся 23 июня, они упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.

Официальные данные о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в среду составляет $72,59 за баррель, что на $0,33 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $1,92 (2,6%) до $72,26 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,22 (0,32%), до $67,92 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $1,67 (2,4%), до $67,7 за баррель.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Статданные, обнародованные во вторник, показывают, однако, что экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федрезерва. Индекс потребительского доверия в стране в июне вырос до максимума с января 2022 года, а продажи квартир в новостройках в мае были самыми высокими с февраля прошлого года.

"Сильные экономические статданные, которые мы видели вчера, повышают вероятность дальнейшего подъема ставки Федрезервом, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Этот тот самый момент, когда хорошие новости - это плохие новости для рынка".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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