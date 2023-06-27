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27 июня 2023 года 19:45

Рынок акций РФ вырос во главе с Яндексом и металлургами в рамках коррекции

Москва. 27 июня. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на фоне стабилизации внешней конъюнктуры и внутриполитической ситуации в России; индекс Мосбиржи поднялся в район 2780 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и металлургов, выступавших ранее аутсайдерами.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2776,63 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2785,33 пункта), индекс РТС - 1028,24 пункта (+0,7%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 85,05 рубля (-0,04 рубля), вечером курс поднимался выше 85,31 руб./$1.

Подорожали акции "Яндекса" (+3,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2% и +1,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,5%), OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ довольно уверенно подрос во вторник, индекс Мосбиржи нацелился на рубеж 2800 пунктов. "Лучше рынка выглядели представители металлургической отрасли на фоне относительно слабого рубля, несмотря на прохождение через пик налогового периода. Негативом для рублевых активов выступил ценовой спад в нефти. В то же время рынок в целом переварил тревожные события минувших выходных", - констатирует эксперт.

Внешние рынки продолжают следить за ситуацией в крупнейших экономиках: в США во вторник лучше ожиданий оказалась статистика по заказам на товары длительного пользования и продажам нового жилья в мае. Снижение геополитических рисков и слабость рубля - факторы в пользу сохранения растущей динамики российского рынка. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 июня - 2725-2825 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, восходящую динамику российских акций обеспечили благоприятные корпоративные новости, а также позитивный внешний фон. В лидеры роста вошли расписки "Русагро" (+7,3%) на новостях о планах компании приобрести контроль над крупным производителем масложировой продукции "НМЖК", что позволит группе стать крупнейшим производителем майонеза в России.

Нефть подешевела на фоне новостей от ОПЕК, которая опровергла появившиеся в американских СМИ сообщения о намерении Гайаны присоединиться к организации. Прогноз для индекса МосБиржи на среду - диапазон 2750-2850 пунктов, полагает Мильчакова.

Руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко также отмечает, что индекс МосБиржи почти полностью отыграл снижение понедельника, вплотную приблизившись к отметке 2800 пунктов. Котировки продолжают двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда, топливом для роста являются средства от полученных ранее дивидендов, при этом просевшую нефть игроки вновь проигнорировали. Среди важных корпоративных событий стоит отметить объявление об обратном выкупе акций компанией "Инарктика" (MOEX: AQUA) на сумму до 1 млрд рублей.

В США во вторник вышла неплохая статистика за май, которая локально поддержала рынки, однако в то же время статданные дают повод для продолжения ужесточения монетарной политики уже на следующем заседании ФРС. Главной интригой недели станут данные по инфляции в США - в пятницу выйдет базовый индекс расходов на личное потребление. Именно на этот индикатор ориентируется регулятор в своей монетарной политике.

В России на неделе также выйдет большой блок макроэкономических данных: базовая статистика с рынка труда в РФ, объем розничных продаж и объем промышленного производства, напомнил Кравченко.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, расписки "РусАгро" позитивно отреагировали на новости о договоренности компании по приобретению 50% группы "НМЖК" (в группу входят два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторы - прим. ИФ). Бумаги МТС последний день на Мосбирже торгуются с дивидендами за 2022 год (выплаты составят 34,29 руб. на акцию). После этого ожидается просадка котировок МТС, которая, вероятно, будет закрываться достаточно медленно, считает аналитик.

Акции сталеваров выросли на фоне слабеющего рубля. Российская валюта пока не может воспользоваться налоговым периодом для укрепления своих позиций. Сократившееся сальдо торгового баланса РФ и отток частных средств в валюту обеспечивают избыточный спрос, который приводит к ослаблению рубля. Поэтому в начале июля можно ожидать движения в сторону 86-87 руб./$1, хотя это зона уже крайней перепроданности. Негативная динамика акций "Норникеля" в большей степени определяется негативными прогнозами по ценам на платину и палладий. В 2024 году ожидается, что рынок палладия будет профицитным на уровне около 300 тыс. тройских унций, отмечает Кочетков.

По оценке портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, фундаментально на российском фондовом рынке сложились условия для нисходящей коррекции, в первую очередь, по причине скорого окончания основного дивидендного сезона. Весной этого года и в начале лета российский рынок капитала отлично вырос, опорой ему стали дивидендный фактор, публикация отчетностей, а также реинвестирование денежных средств. Уровень индекса полной доходности МосБиржи уже превысил уровни "до СВО" - 22 февраля, хотя при этом геополитические и санкционные риски никуда не делись. Также цены на основные российские экспортные ресурсы сейчас находятся под давлением (цены ниже уровней начала прошлого года), отмечает эксперт.

Но есть ключевой нюанс - изменившаяся структура самого рынка акций РФ, а именно преобладание физических лиц в условиях ограниченных инвестиционных альтернатив для капитала (валюта западных стран рискованна, есть ограничения на вывод капитала и т.д.). Этот фактор может помочь рынку игнорировать фундаментальные составляющие и, если приток денежных средств от ритейла продолжится, это позволит рынку показать дальнейший рост без видимых распродаж, полагает Скрябин.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций на фоне ожиданий новых стимулов в Китае (японский Nikkei просел на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi потерял всего 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), подросла вечером Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,1-0,4%) и "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,9%).

Инвесторы полагают, что власти КНР могут объявить о новых мерах поддержки экономики после заседания Политбюро ЦК Компартии Китая в июле, пишет Trading Economics.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в мае, который включает ряд индикаторов инфляции, пишет Market Watch.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует результаты стресс-тестов банков.

Тем временем, индекс потребительского доверия Conference Board в США в июне подскочил до 109,7 пункта (максимум с января 2022 года) с пересмотренных 102,5 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 104 пунктов с объявленного ранее майского уровня в 102,3 пункта, отмечает Market Watch.

Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце на 1,2% с ранее объявленного апрельского уровня - до 675 тыс., сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены снизились из-за тревог по поводу мирового спроса (Brent локально опускалась в район $72,5 за баррель).

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,08 за баррель (-1,4% и +0,5% в понедельник), августовская цена WTI - $68,36 за баррель (-1,4% и +0,3% в понедельник).

Инвесторы опасаются, что активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на топливо. Опасения усилились после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила во вторник, что ЕЦБ вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что предполагает слабый спрос на энергоносители.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+11,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,5% и +12,8% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+8,8%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+7,6% и +8% "префы"), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+7,3%).

ПАО "Инарктика" (+3,6%), один из ведущих производителей рыбы в РФ, объявило о запуске программы выкупа акций объемом до 1 млрд рублей. По сообщению компании, выкуп акций будет осуществляться через "дочку" - ООО "Инарктика СЗ". Buyback будет длиться до тех пор, пока компания не реализует выкуп на вышеуказанную сумму. Выкупленные акции планируется использовать для "общих корпоративных целей", включая программу мотивации менеджмента.

Акционеры ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,3%, до 845,8 рубля) на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 26 июня, утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,036 млрд руб., закрытие реестра под выплаты - 7 июля.

Акционеры ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,2%, до 3,1775 рубля) утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0,18652 руб. на акцию, сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания. Общая сумма выплат может составить 7,4 млрд руб. Дивидендная отсечка установлена на 4 июля.

Просели акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-10% и -9,6% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-3,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-1,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 54,25 млрд рублей (из них 10,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,34 млрд рублей на бумаги МТС и 4,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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