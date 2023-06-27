Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник умеренное снижение вслед за негативной динамикой UST

Москва. 27 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник умеренное снижение вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов по итогам торгов оказались незначительными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 13 базисных пунктов - до 63,65% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,94% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в стоимости 16 базисных пунктов, подешевев до 68,74% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 8,93% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 17 базисных пунктов - до 42,37% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 12,6% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 220 базисных пунктов - до 43,28% от номинала (их доходность выросла на 156 базисных пунктов и составила 27,97% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 115 базисных пунктов, до 40,97% от номинала (их доходность выросла на 66 базисных пунктов, составив 23,23% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 3 базисных пункта, подешевев до 89,68% от номинала (его доходность выросла на 85 базисных пунктов и составила 53,83% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2 базисных пункта, составив 65,91% от номинала.

И лишь бумаги с погашением в 2026 году подорожали за день на 107 базисных пунктов - до 47,05% от номинала (доходность снизилась на 94 базисных пункта и составила 33,74% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 июня в целом была негативной, котировки большинства выпусков евробондов РФ умеренно снизились на фоне падающих в цене US Treasuries. Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Показатель повысился по итогам третьего месяца подряд. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение на 1%, сообщает Trading Economics.

Главный экономист TS Lombard по США Стив Блиц, который предупредил о плохом состоянии банковской системы страны в начале этого года, теперь говорит о том, что рецессия в американской экономике может наступить в ближайшие месяцы. "Взгляд на рецессию остается в значительной степени неизменным", - отметил он, поскольку банки ограничивают объемы кредитования, в то время как квартальная прибыль компаний, похоже, снова снизилась. И то, и другое является признаком того, что темпы роста экономики США замедляются. Согласно анализу TS Lombard еженедельных данных Федеральной резервной системы, темпы роста кредитования в малых и крупных банках страны практически сошли на нет.

Кроме того, исходя из основанных на данных Минфина расчетов TS Lombard, поступления от корпоративных налогов в США с начала текущего года по 16 июня снизились на 12%. Это указывает на то, что прибыли компаний продолжают снижаться после того, как они упали по итогам четвертого квартала прошлого года и первых трех месяцев текущего года. По словам Блица, более низкие налоговые платежи означают более низкую прибыль. А более низкая прибыль, вероятно, приведет к большему количеству увольнений и замедлению роста заработной платы, что может усугубить влияние замедления кредитования и резкого наращивания выпуска госбумаг.

Рецессию предвещает и ситуация на рынке US Treasuries. Доходность двухлетних облигаций сейчас составляет 4,724% годовых, десятилетних - 3,717% годовых. Таким образом, разница превышает 1 процентный пункт, что является максимальным гэпом с начала марта. Перед каждой рецессией в прошедшие 50 лет доходность краткосрочных инструментов также была выше, чем у "длинных" бумаг. "Сильно перевернутая кривая доходности означает, что риски рецессии растут, это просто и понятно, - отмечает вице-президент по инвестиционной стратегии Glenmede Майкл Рейнольдс. - Рынок госбумаг говорит нам, что нас ждут проблемы на экономическом фронте. Может не сразу, но ждут".