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27 июня 2023 года 19:31

Рубль завершил торги вторника разнонаправленной динамикой в основных парах с учетом действовавших на него смешанных факторов

Москва. 27 июня. Доллар США слегка понизился, евро подрос по итогам торгов вторника на Московской бирже. Рубль подешевел к бивалютной корзине в условиях более существенного падения в паре с евро и на фоне активно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 85,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 93,23 руб./EUR1, подорожав на 42 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,4 копейки - до 88,74 руб. Курс китайского юаня поднялся на 5,8 копейки - до 11,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", во вторник рубль продемонстрировал смешанную динамику в основных парах в условиях смешанных факторов, определявших движение котировок. Поддержку рублю оказала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня, так как на среду, 28 июня, приходится единый день уплаты налогов, и в бюджет должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы.

Негативное влияние на рубль оказало падение нефти. Ее котировки снижаются на опасениях, что активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на топливо.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила во вторник, что регулятор вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. "Маловероятно, что в ближайшем будущем мы сможем констатировать с полной уверенностью, что ставки достигли своего пика", - сказала Лагард в ходе форума ЕЦБ в Синтре во вторник.

По словам Лагард, последствия подъема ставок, составившего с июля прошлого года 400 базисных пунктов (б.п.), пока не проявились в полной мере.

"Однако наша работа еще не закончена. Если экономические прогнозы существенно не изменятся, мы продолжим повышать ставки в июле", - говорится в заявлении Лагард, опубликованном на сайте ЕЦБ.

Европейский регулятор повысил все три ключевые процентные ставки на 25 б.п. по итогам заседания 15 июня. Базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 4%, ставка по депозитам - 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - 4,25%.

Лагард отметила, что ЕЦБ должен довести ставки до уровней, которые ограничат экономическую активность в достаточной мере для сдерживания инфляции.

Ежегодный форум ЕЦБ в Синтре (Португалия) проходит с 26 по 28 июня. В среду в одной из сессий форума примут участие президент ЕЦБ Кристин Лагард, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, а также главы Банка Англии и Банка Японии Эндрю Бейли и Кадзуо Уэда.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае 2023 года уменьшился на 8 млрд рублей, или на 0,5%, до 1,732 трлн рублей (минимум с 1 марта 2017 года), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в мае вырос на 252 млрд рублей, или на 1,3%, до 18,945 трлн рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае уменьшилась до 9,1% с 9,3%. Значение этого показателя на 1 июня стало минимальным с 1 августа 2012 года, когда доля нерезидентов также составляла 9,1%.

В январе-мае 2023 года нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 246 млрд рублей, или на 12,4%, с 1,978 трлн рублей, в том числе в январе - на 211 млрд рублей, затем в феврале-мае - на 35 млрд рублей. В 2022 году объем инвестиций нерезидентов уменьшился на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.

"Курс рубля к доллару во вторник движется около отметки 85 руб./$1. Европейская валюта демонстрирует более сильную динамику на фоне снижения индекса доллара DXY к 102 пунктам. На пике укрепления российская валюта теснила доллар до 84,5. Пиковые дни налогового периода оказывают рублю локальную поддержку. Вместе с тем цены на нефть развернулись вниз, а в настроениях все еще присутствует осторожность после насыщенных новостями выходных. Пара "доллар-рубль" в начале недели вернулась к точке консолидации, вблизи которой она находилась до субботы. Завтра, на исходе налогового периода, не исключены импульсы в сторону зоны 83-84 руб./$1. Евро может остановиться у 94 и развернуться в направлении 92-93 руб./EUR1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта теряет поддержку от завершающегося налогового периода, на этом фоне давление на рубль усиливается. Кроме того, снижается профицит торгового баланса и баланса услуг из-за продолжающегося восстановления импорта, повышенного спроса на валюту во время отпускного сезона и относительно низких цен на сырье", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Во вторник диапазон торгов на биржевом валютном рынке заметно сузился по сравнению с началом недели. Большую часть торгов доллар демонстрировал некоторое укрепление и во второй половине дня поднимался на максимуме до 85,25 руб. Это на 16 коп. превышало уровень закрытия понедельника, но уступало почти 2 рубля пику в понедельник. К окончанию рабочего дня курс скорректировался в сторону 85 руб., и американская валюта ушла в незначительный минус. Не исключено, что в этот период к торгам подключались экспортеры с остаточными продажами валюты к завтрашним налоговым платежам. Мы полагаем, что в день единого налогового платежа рубль уже не получит заметной поддержки от конвертации валюты, однако российская валюта могла бы несколько укрепить позиции в случае снижения информационной активности, связанной с внутриполитическими событиями", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером во вторник на тревогах по поводу мирового спроса.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,92% - до $72,71 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,89% - до $68,1 за баррель.

Помимо денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков, участники рынка следят также за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что в свою очередь негативно влияет на цены на энергоносители.

Во многом из-за китайского фактора, а также из-за жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва WTI может завершить снижением второй квартал подряд, чего не случалось с 2019 года.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 июня на 38,62 копейки, до 85,0504 руб./$1, и увеличил курс евро на 84,04 копейки, до 93,1373 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 4,05 копейки по отношению к понедельнику и составил 85,043 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 5,02 копейки и составил 85,061 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 257,825 млн, из которых $460,84 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $796,985 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 66,41 копейки, до 93,0738 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 61,57 копейки, до 93,1847 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR806,143 млн, из которых EUR267,524 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR538,619 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 27 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,747 трлн рублей (при лимите 1,78 трлн рублей и спросе 1,747 трлн рублей) в среднем по ставке 7,28% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 июня, банки разместили 1,83 трлн рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 2 трлн 461,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,32% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 7,87% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась 6 б.п. - до 8,47% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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