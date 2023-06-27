"Финам" рекомендует покупать акции Fosun Pharma с целью HKD24,94

Акции китайской фармацевтической компании Fosun Pharma на текущих уровнях выглядят неоправданно дешевыми, полагают аналитики инвестиционной компании "Финам".

"Акции Fosun Pharma на текущих уровнях выглядят неоправданно дешевыми, тогда как с финансовыми показателями у компании полный порядок, - пишут эксперты. - Fosun Pharma год за годом наращивает вложения в исследования и разработки, в 2022 году компания увеличила их на 17%. Кроме того, Fosun Pharma владеет правами на коммерциализацию вакцины Pfizer от коронавируса Comirnaty в Китае. Пока Comirnaty не одобрена в КНР, но это лишь вопрос времени. По итогам I квартала 2023 года Fosun Pharma зафиксировала рост выручки на 4,7% до 10,87 млрд юаней, а чистая прибыль увеличилась на 116% до 987 млн юаней. Акции Fosun Pharma находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать", целевая цена HKD24,94, апсайд - 21%".

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