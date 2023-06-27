"Велес Капитал" рекомендует продавать бумаги ФосАгро с прогнозной ценой 6355 руб

"Велес Капитал" рекомендует продавать бумаги "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 6355 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Бумаги "ФосАгро" в 2022 году демонстрировали более позитивную динамику в сравнении с другими акциями российских эмитентов на фоне сильных финансовых результатов, а также рекордных дивидендных выплат. На данный момент эмитент продолжает оставаться фундаментально сильной компанией с низкой долговой нагрузкой, стабильной дивидендной политикой, а также масштабной программой роста производства. Тем не менее мы считаем, что в среднесрочном периоде бумаги компании подвергнутся коррекции в связи с рядом существенных факторов, - пишет эксперт Эльза Газизова. - Во-первых, цены на мировом рынке удобрений значительно сократились со своих пиковых значений, что окажет негативный эффект на будущие результаты компании. Во-вторых, на сегодняшний день производители удобрений подвержены ряду внутренних ограничений, которые также оказывают давление на финансовые показатели и объем возможных дивидендных выплат. Так, согласно нашим расчетам, дивиденды "ФосАгро" в 2023 году могут составить 690 рублей на акцию (с умеренной доходностью 9%). Мы также отмечаем, что бумаги компании торгуются дороже иностранных аналогов по форвардным мультипликаторам, что, на наш взгляд, является необоснованным в условиях падения цен на минеральные удобрения, а также возможного усиления налоговой нагрузки компании".

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