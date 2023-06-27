Ситуация для рубля остается неблагоприятной - БКС Экспресс

Ситуация для рубля остается неблагоприятной; потеряв поддержку фактора налогового периода, скорее всего, национальная валюта перейдет к более устойчивому ослаблению, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Ситуация для рубля остается неблагоприятной. Нефть остается недалеко от минимальных с конца 2021 года уровней, что оказывает давление на экспортную выручку страны. К тому же налоговый период завершается, среда - последний день платежей в текущем месяце. В результате с рынка уйдет дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Да и это не особо помогло рублю в последние недели, лишь предотвратив более серьезную просадку его курса, - пишет аналитик в обзоре. - Потеряв поддержку фактора налогового периода, скорее всего, рубль перейдет к более устойчивому ослаблению. Вряд ли оно будет происходить быстро, так как негативное влияние дисбаланса предложения инвалюты и спроса на нее является растянутым во времени. Однако с учетом относительно низкой ликвидности российского валютного рынка концентрированный спрос на валюту со стороны некоторых импортеров или других участников способен вызывать резкое, но кратковременное ускорение снижения курса рубля".

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