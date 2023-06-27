Рубль днем растерял утренний рост к доллару и евро на фоне падающей нефти

Москва. 27 июня. Доллар США отыграл утренние потери и лишь слегка дешевеет, евро перешел к росту на Московской бирже во вторник днем. Рубль снижается к бивалютной корзине в условиях более существенного падения в паре с евро и на фоне активно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 85,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 93,2 руб./EUR1, подорожав на 39 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,9 копейки - до 88,72 руб. Курс китайского юаня поднялся на 4,7 копейки - до 11,78 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост и демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных парах на фоне активно дешевеющей нефти. Ее котировки снижаются на опасениях, что активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на топливо.

Ранее в ходе торгов рубль дорожал благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. На среду, 28 июня, приходится единый день уплаты налогов, и в бюджет должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила во вторник, что регулятор вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. "Маловероятно, что в ближайшем будущем мы сможем констатировать с полной уверенностью, что ставки достигли своего пика", - сказала Лагард в ходе форума ЕЦБ в Синтре во вторник.

По словам Лагард, последствия подъема ставок, составившего с июля прошлого года 400 базисных пунктов (б.п.), пока не проявились в полной мере.

"Однако наша работа еще не закончена. Если экономические прогнозы существенно не изменятся, мы продолжим повышать ставки в июле", - говорится в заявлении Лагард, опубликованном на сайте ЕЦБ.

Европейский регулятор повысил все три ключевые процентные ставки на 25 б.п. по итогам заседания 15 июня. Базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 4%, ставка по депозитам - 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - 4,25%.

Лагард отметила, что ЕЦБ должен довести ставки до уровней, которые ограничат экономическую активность в достаточной мере для сдерживания инфляции.

Ежегодный форум ЕЦБ в Синтре (Португалия) проходит с 26 по 28 июня. В среду в одной из сессий форума примут участие президент ЕЦБ Кристин Лагард, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, а также главы Банка Англии и Банка Японии Эндрю Бейли и Кадзуо Уэда.

"Российская валюта теряет поддержку от завершающегося налогового периода, на этом фоне давление на рубль усиливается. Кроме того, снижается профицит торгового баланса и баланса услуг из-за продолжающегося восстановления импорта, повышенного спроса на валюту во время отпускного сезона и относительно низких цен на сырье", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"По итогам понедельника рубль ослабился, хоть и в моменте курс пары "доллар-рубль" опускался к 84,25 руб./$1 на фоне продаж валюты со стороны экспортеров. Сегодня днем курс пары находится у 85 руб./$1. Фактор налогового периода пока продолжит поддерживать рубль, и в первой половине дня курс пары "доллар-рубль" вновь опускался к 84,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть начали снижаться днем во вторник на тревогах по поводу мирового спроса.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,82% - до $72,84 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,93% - до $68,05 за баррель.

Помимо денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков, участники рынка следят также за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что в свою очередь негативно влияет на цены на энергоносители.

Во многом из-за китайского фактора, а также из-за жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва WTI может завершить снижением второй квартал подряд, чего не случалось с 2019 года.

Банк России во вторник, 27 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,747 трлн рублей (при лимите 1,78 трлн рублей и спросе 1,747 трлн рублей) в среднем по ставке 7,28% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 июня, банки разместили 1,83 трлн рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 2 трлн 461,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,32% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 7,87% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась 6 б.п. - до 8,47% годовых.